Fallout 76: Wastelanders Güncellemesinin Çıkış Tarihi

Fallout 76, 2018 yılında hayranların beğenisine sunuldu, ancak hayranların oyundan memnun kaldığını söylemek bu zamana kadar mümkün olmadı. Şu ana kadar yapılan güncellemeler oyuncuları memnun edecek nitelikte olmadı. Nihayet eski Fallout hissiyatını sağlayacak olduğu düşünülen Wastelanders güncellemesi, 2019’da ertelenişinin ardından kesin çıkış tarihine kavuştu.

Fallout 76, çıkışından beri oldukça zor bir süreç geçirdi. Oyunun 2018 yılında piyasaya sunulmasından beri birçok oyuncu, oyuna dair birçok eksik ve hata buldu. Fallout 76, Fallout hayranlarını tatmin etmeye yaklaşamadı bile. Ancak oyunun hatalarının telafi edilmesi oldukça yakın olduğu ortaya çıktı. Oyunun yeni yayınlanan fragmanı ve resmi olarak açıklanan çıkış tarihi, memnuniyetsiz oyuncuların içine su serpti.

Oyunun ücretsiz genişletme güncellemesinin 2019 yılının sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyordu. Bu gerçekleşmedi ve çıkışın daha ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Şu ana kadar bilinmeyen çıkış tarihi, oyunun yeni fragmanıyla birlikte Fallout hayranlarına bildirildi. Wastelanders güncellemesinin 7 Nisan 2020 tarihinde Bethesda.net, Xbox One ve PlayStation 4’te kullanıma sunulacağı, yeni fragmanla açıklandı.

İşte Fallout 76: Wastelanders güncellemesinin dün yayınlanan fragmanı:

Güncellemenin getireceği özellikler

Yeni güncelleme Bethesda’nın Fallout: New Vegas’tan geri getirdiği bir temayı içerisinde barındıracak: grup rekabeti. Wastelanders’la birlikte insanlar West Virginia’ya geri dönecek. Gruplar arası çatışma ve rekabet oyuna renk katacak. Ayrıca yeni bir sistem sayesinde oyun içinde alınan her karar, bu gruplarla olan iletişimi ve yakınlığı etkileyecek. Bu önemli kararlar, birçok kola ayrılan ‘diyalog ağaçları’ üzerinden verilecek.

Wastelanders adeta bir özür mektubu olacak

Wastelanders sadece bir içerik güncellemesi olarak gelmeyecek, bunun yanında Bethesda’nın hayranlarına ilettiği bir özür mektubu niteliği taşıyacak. Güncelleme sayesinde eksik olan o klasik Fallout hissiyatı, oyuna kazandırılacak. Daha bütüncül ve kesin uçları olan bir hikâye oyunculara sunulacak.

Wastelanders güncellemesinin Fallout 76’yı tamamlayacak son güncelleme olması amaçlanıyor. Geliştirici şirket Bethesda, bu son uğraşının sert eleştirilere maruz kalan ‘Fallout 1st’ güncellemesiyle aynı kaderi paylaşmamasını umuyor.