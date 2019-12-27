Fallout 76'ya Gelecek İlk NPC'ler Belli Oldu

Bethesda, önümüzdeki yıla ertelenen büyük Wastelanders güncellemesiyle oyuna eklenecek ilk resmi NPC'leri tanıttı. Yayıncı, zaman içinde daha fazla NPC'nin oyuna ekleneceğini onayladı.

Fallout 76 önümüzdeki yıl, oyuna ilk resmi NPC'lerle (oyuncu tarafından kontrol edilemeyen karakterler) birlikte daha fazla silah, düşman ve bölge ekleyecek 'Wastelanders' adlı büyük bir güncelleme alacak. Bethesda, oyuncuların kontrol edemeyecekleri ancak diyalog kurabilecekleri bu karakterlerden iki tanesini tanıttı.

Bethesda, daha önce Fallout 76'ya gelecek güncellemelerin ekran görüntülerini paylaşarak, Wastelanders güncellemesini oyunculara tanıtmıştı. Ekran görüntülerinin bir kısmında NPC'ler de yer alıyordu ve yayıncı, artık oyuna eklenecek iki karakter hakkında daha fazla bilgi sundu.

Wastelanders güncellemesi ile gelen yenilikler arasında Appalachia'ya gelecek yeni bir bölge olan Wayward da var. Oyuncular, bar ve dinlenme yeri olarak olarak hizmet verecek olan Wayward'da yeni NPC karakterler Duchess ve Mort ile karşılaşacaklar. Duchess, Wayward'ın sahibi ve işletmecisi, Mort ise onun en sadık müşterisi (kimi zaman da yardımcısı) olarak karşımıza çıkacak.

Bethesda, Duchess, Mort ve Wayward'ın aynı zamanda Wastelanders güncellemesiyle gelecek ilk yeni hikaye görevlerinden biri olacağını söyledi. Böylece oyuncular Wayward'a gelen bu insanların kim olduğunu ve ne yaptıklarını öğrenebilecekler. Oyuncular NPC'leri bulmakta zorlanmayacaklar. Vault 76'da onları doğrudan Wayward'a götürecek olan Lacey ve Isela adlı iki yeni NPC ile tanışacaklar. Wayward'da uzman bir kaşif olan Mort, çevredeki alanlar hakkında bolca fikir verecek.

Bethteda, Wastelanders güncellemesiyle Fallout 76'da daha canlı bir deneyim sunacak

Bethteda'nın Wastelanders güncellemesiyle hedefi, ana hikayeye eklenen NPC'lerin yanı sıra, aynı zamanda günlük yaşamın bir parçası olarak karşılaşacakları yeni karşılaşmalar, savaşlar, kamplar ve bölgelerle Appalachia'yı daha canlı hale getirmek.

Yayıncı, Duchess ve Mort'un ardından Fallout 76'ya daha fazla NPC geleceğini de onayladı. Fallout 76 şu anda PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabiliyor ve Wastelanders güncellemesi önümüzdeki yıl oyunculara sunulacak.