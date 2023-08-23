Prime Video'da yayınlanacak Fallout dizisinin 2024'te çıkacağı ve Los Angeles'ta geçeceği duyuruldu. Diziden henüz herkes için yayınlanmayan kısa bir fragman da Gamescom'da gösterildi.

Son zamanlarda ciddi oranda artan oyun uyarlamalarına bir yenisi geçtiğimiz yıllarda eklenmişti. Popüler post-apokaliptik seri Fallout’tan uyarlanan bir dizinin Amazon Prime’da yayınlanacağı duyurulmuştu. 2022’nin sonlarına doğru da diziden ilk görsel gelmişti.

Şimdi ise heyecanla beklenen yapımdan yeni detaylar geldi. Gamescom etkinliği kapsamında Fallout’ın ne zaman çıkacağı ve nerede geçeceği duyuruldu.

Los Angeles’ta geçecek Fallout dizisi, 2024 yılında Amazon Prime Video’da yayınlanacak

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Fallout, 2024 yılında platformda çıkış yapacak. Kesin tarihin ne zaman olacağı ise bilinmiyor. Ayrıca, dizinin ABD’nin Los Angeles şehrinde geçeceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra Gamescom sırasında dizinin sürpriz bir teaser’ı da gösterildi. Kısa tanıtım fragmanı, henüz herkes için paylaşılmasa da etkinliğe katılanlardan gelen bazı bilgiler var. Buna göre videoda; ikonik güç zırhları, oyunlardan tanıdığımız barınaklar, Vertibird aracı gibi Fallout sevenlere tanıdık gelecek birçok kısım var.

Bir nükleer savaş sonrası ABD’sinde geçecek Fallout dizisinin yaratıcıları, Westworld’ün de arkasında olan Lisa Joy ve Jonathan Nolan çifti olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin kadrosunda ise Walton Goggins, Ella Purnell, Moises Arias, Aaron Moten, Xelia Mendes-Jones gibi isimler bulunuyor.