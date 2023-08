Gamescom 2023 etkinliklerinin ilk günü geride kaldı. Peki bu etkinlikte hangi oyunlar için yeni fragmanlar yayınlandı? İşte Gamescom 2023'ün ilk gününde yayınlanan tüm fragmanlar.

Dünyanın en büyük video oyun etkinliklerinden bir tanesi olan Gamescom 2023'ün ilk günü tamamlandı. Dünyanın en büyük video oyun şirketlerine ev sahipliği yapan etkinlik, video oyun tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği yeni oyunlara da ev sahipliği yaptı.

Peki Gamescom 2023'ün ilk gününe neler yaşandı? Hangi oyunlar için fragmanlar paylaşıldı. Gelin hep birlikte Gamescom 2023'e damgasını vuran fragmanlara yakından bakalım.

Gamescom 2023'te yayınlanan tüm fragmanlar:

Little Nightmares III

İlk kez 2017 yılında tanıştığımız ve oyunculardan da tam not alan macera oyunu Little Nightmares III, Gamescom'da karşımıza çıktı. Yaklaşmakta olan platform oyunu, bugüne kadar yayınlanan tüm Little Nightmares oyunlarından daha iyi dinamiklere ve grafiklere sahip olacak.

Black Myth: Wukong

Çinli geliştirici Game Science tarafından geliştirilmekte olan Black Myth: Wukong, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Aksiyon RPG türünden hoşlanan oyuncular, bu oyun ile Çin mitolojisine derinlemesine dalacaklar.

Killing Floor 3

İlk kez 2009 yılında yayınlanan, yıllar içinde unutulmaya yüz tutan Killing Floor'un yeni oyunu da Gamescom etkinliklerinde duyuruldu. Oyunla ilgili pek çok bilgi hala gizemini koruyor.

Age of Empires 4: Anniversary Edition

Yılların eskitemediği strateji oyunu serisi Age of Empires da Gamescom'un olmazsa olmazlarındandı. Geliştirici ekip, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Age of Empires 4'ün yeni bir versiyonu olan Anniversary Edition'ı duyurdu.

Crimson Desert

Crimson Desert açık dünya aksiyon türündeki yeni bir oyun. Paylaşılan fragman, oyunun Assassin's Creed serisine sıkı bir rakip olacağını gözler önüne seriyor.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed rakibi Crimson Desert'ten bahsetmişken, Assassin's Creed Mirage'i de atlamayalım. Oyunun Arapça yeni bir fragmanı yayınlandı. Oyunun 5 Ekim'de piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

Tekken 8

Yakın dövüş oyunlarının önemli temsilcileri arasında yer alan Tekken serisinin en yeni oyunu Tekken 8, bu kez bir hikaye moduna da sahip olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Bir süredir gündemde olan Call of Duty: Modern Warfare 3, oldukça uzun bir tanıtım videosunda Gamescom 2023 etkinliklerine damga vurdu.

Nightingale

22 Şubat 2024 yılında erken erişim kapsamında piyasaya sürülecek Nightingale, temelinde bir hayatta kalma oyunu. Ekip, fantastik ögelerle alıştığımız türe yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero, bünyesinde pek çok atari oyunu bulunduran yeni bir yapım olarak karşımıza çıkacak.

Lords of the Fallen

Dark Souls'a rakip olarak duyurulan Lords of the Fallen, 13 Ekim'de piyasaya sürülecek. Oyunun ne denli başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

Sonic Superstars

Sega'nın uzun zamandır yeni bir co-op Sonic oyunu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Eğlenceli platform oyunu, yine büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Under the Waves

Birkaç gün sonra, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Under the Waves, yeni bir hayatta kalma oyunu olacak gibi görünüyor. Oyunda bir denizaltı ile uçsuz bucaksız okyanuslara dalacağız.

Expedition

MudRunner ile SnowRunner'ı hatırlarsınız. İşte Expedition da tam olarak bunlara benzer bir yapım olacak.

The Crew Motorfest

The Crew serisi, Ubisoft'un Forza Horizon rakibi olarak bilinir. The Crew Motorfest, serinin en yeni oyunu olarak kayıtlara geçecek.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Birkaç yıl önce piyasaya sürüldüğünde sahip olduğu buglar nedeniyle tartışmaların odak noktasına yerleşen Cyberpunk 2077, bir süre önce büyük genişletme paketi Phantom Liberty'yi duyurmuştu. Gamescom'da bu genişletme paketi ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olma imkanı yakaladık.

Stormgate

Gerçek zamanlı strateji ile fantastik ögeleri birleştiren Stormgate, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Last Epoch

Aksiyon RPG türündeki oyun, 7 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Mortal Kombat 1

Bir süredir gündemde olan Mortal Kombat 1 için yayınlanan fragman, oyunla ilgili neredeyse tüm dinamikleri görmemizi sağlıyor.

Ara: History Untold

Geçtiğimiz yıl ilk kez duyurulan Ara: History Untold, sıra tabanlı strateji türündeki yeni bir oyun olacak. Age of Empires'a benzeyen oyun ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Diablo 4: Season of Blood

Birkaç ay önce yayınlanan Diablo 4'ün yeni sezonu başlıyor. "Season of Blood" isimli yeni fragman, Gamescom'da paylaşıldı.

Dustborn

Dustborn, Gamescom'un en gizemli oyunlarından bir tanesiydi. Bilim kurgu ile çizgi grafikleri gördüğümüz oyunla ilgili açıklama yapılmadı.

Thank Goodness You're Here!

Thank Goodness You're Here!, yeni bir platform oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyun, eğlenceli bir yapıya sahip gibi görünüyor.

Alan Wake 2

Geçmişi 2010 yılına dayanan Alan Wake serisinin ikinci oyunu da nihayet duyuruldu. Paylaşılan fragman, oyunun gerilim dolu olacağını gözler önüne seriyor.

Granblue Fantasy: Relink

İsterseniz tek başınıza isterseniz dört kişilik ekibinizle oynayabileceğiniz fantastik RPG oyunu Granblue Fantasy: Relink için yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanda oyunun 1 Şubat 2024'te yayınlanacağı duyuruldu.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak Armored Core 6: Fires of Rubicon için son fragman da yayınlandı. Uzay temalı oyun, aksiyon tutkunlarını mest edecek türden.

Fort Solis

Gerilim ve uzay teması odaklı yeni oyun Fort Solis, fragmanla birlikte piyasaya sürüldü.

Genshin Impact Concert Reveal

Genshin Impact serisinin yeni üyesi Concert Reveal için de bir fragman yayınlandı.

Honkai Star Rail

Bir süredir PC ve mobil cihazlar üzerinden ulaşılabilen Honkai Star Rail'in PlayStation 5'e uyarlandığı açıklandı.

Payday 3

Çıkışına günler kalan Payday 3 için de yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanda, oyunculara nasıl bir deneyim sunulacağı gösteriliyor.

Delta Force

2000'li yılların en popüler silahlı operasyon oyunlarının başında gelen Delta Force, yepyeni bir oyun olarak geri dönüyor.

Homeworld 3

Şubat 2024'te piyasaya sürülecek Homeworld 3, ultra kaliteli grafikleri ve uzay teması ile oyuncuları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Mandragora

Bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Mandragora, 2.5D grafiklere sahip bir oyun. Oyuncular, bu oyuna tüm platformlardan ulaşabilecekler.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Yine bir gerçek zamanlı strateji oyunu ile karşınızdayız. 17 Kasım'da piyasaya sürülecek oyunda fetih modunu açıp, tüm dünyaya hakim olmaya çalışabilirsiniz.

The First Descendant

Birinci şahıs nişancı türündeki The First Descendant, tek ve çok oyunculu oyun modlarına sahip olacak. Fantastik ögelerle dolu oyunun çıkış tarihi şimdilik belli değil.

Half-Life 2 RTX

Tarihin en ikonik oyunlarından Half-Life 2 için yeni bir remaster sürüm geliyor. Bu sürümde NVIDIA'nın RTX desteği oyuna eklenecek.

Starfield

Haftalardır büyük bir heyecanla beklenen Starfield için de fragman yayınlandı.