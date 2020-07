Far Cry 6, Yalnızca Xbox’ta 4K Olarak Oynanabilecek

Ubisoft’un resmi Twitter hesabından yapılan ve daha sonra silinen paylaşıma göre Far Cry 6, yalnızca Xbox One X ve Series X’te 4K çözünürlükte oynanabilecek. Tabii bu durum da konsollar arasında yeni bir savaşın başlayacağına işaret ediyor.

Oyun dünyasının dört gözle takip ettiği geliştirici şirket Ubisoft, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Ubisoft Forward etkinliğiyle birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Etkinliği izleyen herkese ücretsiz olarak Watch Dogs 2’yi dağıtan şirket, etkinlikte yeni oyunlarını ve mevcut oyunlara gelecek yenilikleri göstermişti.

Ubisoft’un etkinlikte gösterdiği en büyük yeni oyunlardan birisiyse Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6’ydı. Ubisoft, etkinlikte Far Cry 6’nın sinematik fragmanını yayınladıktan sonra oyunun ön siparişlerini hemen başlatmış, oyunun çıkış tarihini ve fiyatını da açıklamıştı.

PlayStation 5 almayı planlayanları üzen yeni gelişme:

Far Cry 6, 18 Temmuz 2021’de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Stadia platformlarında oynanabilir hale gelecek. Ancak oyun oyuncuları her ne kadar sevindirse de bugün PlayStation 5’i satın almak isteyenleri yoldan döndürecek bir gelişme yaşandı.

Twitter’da bazı kullanıcılar, Far Cry 6’nın kapağında keşfettikleri ufak ama fazlasıyla önemli bir bilgiyi Ubisoft’a sormaya başladılar. Oyunun kapağında keşfedilen ve ufak bir şekilde belirtilen o detay, Far Cry 6’nın 4K çözünürlükte yalnızca Xbox One X ve Xbox Series X’te oynanabileceğini gösteriyordu.

Bu Tweetlerden birisini yanıtlayan Ubisoft’un resmi destek hesabı Ubisoft Support da iddiaları aynı kapak resmini paylaşıp kapaktaki detayı okla göstererek doğruladı. Ubisoft tarafından paylaşılan Tweette “Merhabalar! Kapakta belirtildiği üzere Far Cry 6 yalnızca Xbox One ve Xbox Series X’te 4K Ultra HD olacak. Sebep olunan herhangi bir rahatsızlık için özür dileriz.” ifadesi yer aldı.

Ubisoft, bu doğrulamayı resmen yapmış olsa da nedendir bilinmez paylaşılan Tweeti silme kararı aldı. Ancak bu karar alınmadan önce zaten Far Cry 6 hakkında alınan bu karar pek çok yerde paylaşıldı. Ubisoft’un bu kararından da görebileceğimiz üzere yeni nesil konsollarla birlikte oyuncular, hangi konsolu almaları konusunda uzun bir düşünce sürecinden geçecekler. İlginç bir konsol savaşı bizleri bekliyor.