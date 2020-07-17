83 Yıllık Ücretsiz Netflix Hesabı Kazanabileceğiniz Oyun

Netflix, yeni filmi The Old Guard için bu hafta sonu geçerli olacak yeni bir yarışma düzenliyor ve yarışmanın kazananı, 83 yıllık ücretsiz Netflix hesabının sahibi olacak. Yarışma, bir tarayıcı oyunu üzerinden gerçekleştirilecek ve yapmanız gereken tek şey en yüksek puanı almak.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni Netflix Orijinal filmi The Old Guard, kısa sürede popüler olmayı başardı ve büyük beğeni topladı. Hollywood’un en popüler isimlerinden Charlize Theron’un hem başrolü hem de ortak yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Gina Prince-Bythewood oturuyordu.

Ölümsüzlük konulu bir film olan The Old Guard’da Charlize Theron’un canlandırdığı Andy adlı bir ölümsüz, yine ölümsüzlerden oluşan elit bir operasyon ekibine liderlik ediyor. Konunun ölümsüzlük olduğuna ikna olduysanız bir kez daha ölümsüzlük demeden ve spoiler vermeden haberimizin asıl konusuna geçiyorum.

Ölümsüz bir Netflix hesabı için ölümsüzlerin liderini yönetin

Netflix, The Old Guard’a daha fazla dikkat çekebilmek için bu hafta sonu, ödülü oldukça ilgi çekici olan bir yarışma düzenleyecek. The Old Guard’daki Andy karakterini yöneteceğiniz tarayıcı oyunu, film ile aynı hikayeye sahip ve oyunda Andy’nin afilli baltasıyla düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz.

Andy, tıpkı filmde olduğu gibi oyunda da ölümsüz ve onu öldürmeye çalışmak yalnızca yavaşlamasını sağlıyor. Eğer oyunda vurulursanız, karakteriniz beş saniye boyunca yerde yatıyor ve ardından yeniden canlanıp düşmanlarıyla savaşmaya devam ediyor. Oyundaki amaç ise en yüksek puanı toplayabilmek.

Hala izlemeyenler için: The Old Guard fragman

Netflix, 17 Temmuz (bugün) 18:00 itibarıyla başlayacak olan yarışmayı, 19 Temmuz’da sona erdirecek. Bu süreçte en yüksek puanı elde etmeyi başaran kişi, tam 1000 aylık (83 yıl) ücretsiz Netflix aboneliğinin sahibi olacak. Bir başka deyişle ‘ölümsüz’ bir Netflix hesabının sahibi olacak.

Netflix’in dünya çapında 150 milyon abonesi olduğunu ve yarışmanın herkesin kolaylıkla erişebileceği bir tarayıcı oyunu üzerinden gerçekleştirileceğini düşünürsek katılımın epey yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Bununla birlikte şansınızı denemek ve 83 yıllık ücretsiz Netflix hesabını kazanmaya çalışmak isterseniz buraya tıklayarak oyunun web sitesine ulaşabilirsiniz.

The Old Guard oyunundan kısa bir oynanış videosu