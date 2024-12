Ubisoft'un batmanın ve hatta satılmanın eşiğinde olduğu iddialarının ardından yeni Far Cry oyunlarına yönelik detaylar ortaya çıktı.

Ubisoft için son dönemde işler pek yolunda gitmese de şirketin en başarılı serilerinden biri olan Far Cry serisinin yeni oyunu işleri baştan aşağı değiştirebilir.

Ubisoft, Far Cry 7 ve kod adı Maverick olan yeni oyunuyla Far Cry serisinin temel yapısını değiştirmeyi hedefliyor. Insider Gaming’in raporlarına göre serinin şu anda geliştirilmekte olan iki adet Far Cry oyunu bulunuyor.

İlk başta aynı proje olarak başlayan bu oyunlar, daha sonra kod adı Blackbird ve Maverick olarak iki ayrı oyun hâline geldi. Geliştirme sürecindeki karmaşıklıklar nedeniyle her iki oyunun da çıkış tarihi 2025'ten 2026'ya ertelenirken, her iki oyun da Ubisoft Montreal tarafından geliştiriliyor ve serinin mevcut oyun motoru Dunia’dan Snowdrop’a geçiş yapıyor.

Yeni Far Cry oyunları neler sunacak?

Kod adı Maverick olan oyun, Alaska’nın vahşi doğasında hayatta kalmaya odaklanacak. Oyuncular yalnızca birbirleriyle değil, aynı zamanda yırtıcı hayvanlarla ve sert doğa koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalacak. Diğer yandan Blackbird’de ise oyuncular, ana karakterin ailesini bir tarikatın elinden kurtarmaya çalışacak. Oyuncuların, halüsinojenik deneyler yapan bu tarikatın kaçırdığı ailesini kurtarmak için sınırlı bir zamanı olacak. Gerçek dünyada 24 saat (oyunda 72 saat) sürecek olan oyunda bir zamanlayıcı ile süre durmaksızın oyuncuya bileğine takılı bir saat aracılığıyla hatırlatılacak.

Her iki oyun da yalnızca hikâye anlatımı açısından değil, aynı zamanda oynanış mekanikleri bakımından da önemli yenilikler sunacak. Taktiksel koşma, kayma ve atlama gibi yeni hareket özellikleri, hem Maverick hem de Blackbird'de yer alacak.

Ubisoft’un çok oyunculu bir Far Cry oyununu hayata geçirme çabası da on yıldan fazladır sürüyor ancak şirketin Rainbow Six Siege haricindeki neredeyse tüm çok oyunculu oyun denemeleri başarısızlıkla sonuçlandığından, bir süre daha tek oyunculu Far Cry oyunları görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Peki sizin yeni Far Cry oyunlarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.