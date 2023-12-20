Türk futbolunun kalitesi, özellikle son yıllarda ciddi anlamda düşmüştü. Ancak son haftalarda yaşananlar, futbolu tamamen maçlar ve sonuçları dışına çıkarmış durumda. Biz de bu durumu kendi dilimizde eleştirmek için FC 24'e Türk futbolundaki absürtlüklere özel modlar ve taktikler gelseydi nasıl olurdu diye düşündük ve böyle bir içerik hazırladık. Siz, siz olun futbolun bir oyun olduğunu unutmayın...

Türk futbolu hiçbir zaman için dünyanın zirvesine çıkamamışsa da ara ara elit seviyeye yaklaşmış, milyonlarca futbolsevere de umut vermişti. Ancak her gelen başarının ardından soyulan kulüpler, nihayetinde yine milyarlarca liralık borçlar ve umulanın çok altında başarılarla karşılaşmamıza neden oldu. Ancak işin bu kısmını konuşmak bizim meselemiz değil...

Türkiye'de futbol, hiçbir zaman sahada olup bitenden ibaret olmadı. İş hakeme saldırmaya geldiğinde "Bize neler oluyor?" demiş olsak da konu buralara bir günde gelmedi. Bizler de Türk futbolunun içinde hiçbir zaman istemesek de "Sık sık karşılaştığımız bu absürtlükler FC 24'e gelseydi nasıl olurdu?" diye düşündük ve karşınıza böyle eleştirel bir içerikle çıktık...

Oyun Modları

Maç sonuna gelişigüzel karar verilen "taraftar baskını" modu

Bu modda maçların ne zaman biteceğine ne oyuncu ne de maçın hakemi karar verir. Oyunun rastgele bir dakikasında sahaya hücum eden taraftarlar yüzünden maç tatil olur. Taraftarlar sahaya girdiğinde hangi takım öndeyse o takım maçı kazanmış sayılır. Bir nevi FPS'lerdeki sudden death modu gibi bir mod bu.

Modumuzun mottosu: "Kazanmak için bir an önce öne geç ve üstünlüğü koru!"

Saha şartlarını zorlaştıran "sulu mod"

"Taraftar dediğin oyuna etki eder, tribünde çekirdek çitlemez" mantığının oyuna bir yansıması olan bu modda, taraftarlar momentuma göre sahanın belli kısımlarını bardak su yağmuruna tutar. Sahanın su atılan bölümünde oyuncular sıklıkla denge kaybeder, top kontrolü zorlaşır.

Modumuzun mottosu: "Kuğu Gölü Balesi ne güzeldi ya, keşke futbolda da olsa"

İşleri bir tarafa zorlaştırıp bir tarafa kolaylaştırmak için "ofsaytımsı" modu

Bu modda, reytingi daha düşük olan takım bir hadsizlik yapıp da(!) reytingi yüksek olan takımın canını sıkacak bir gol atarsa, hakem VAR'a çağrılır. "Ofsaytımsı bir şeyler var" gibi ifadeler ile gol iptal edilir.

Modumuzun mottosu: "Hakemi de yeneceksin"

Oyunun durmasını istemeyenler için "Akıcı" mod

Bir takımda oyuncular çok fazla sakatlık geçirdiğinde hakem, sağlık ekibine kart gösterir. Gösterilen kartla birlikte sakatlıklara yatkınlıklar azalır ancak yaşanan sakatlıklar, müdahale edilemediği için çok daha ciddi olur.

Modumuzun mottosu: "Vur, kır, parçala, bu maçı kazan!"

Taktiksel talimatlar:

Ne gerek var atak formasyonu değiştirmeye, oyun anlayışını değiştirerek her rakibe ayrı ayrı kafa patlatmaya? Bu talimatlarla maçlar çok daha kesin şekilde sonuca bağlanabiliyor.

Averaj kurtarmalık "takımı sahadan çekme"

Voleybol ve tenis gibi sporlarda gördüğümüz hakem kararına itiraz hakkının bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Tek fark bu sefer kararları beğenmediğimizde ve geride olduğumuzda takımı sahadan çekebilmemiz. Rage quit gibi ama oyun içinde kurumsal seviyede yapıyoruz.

UFC'ye ekstra para vermek istemeyenler için "hakeme saldırma"

Eski FIFA oyunlarından birinde, hakem kart göstermesin diye hakemden saha içinde koşarak kaçabiliyorduk. Bu defa hakem bizden kaçacak. Saha içerisine giren yönetici, hakemin peşine düşecek, yakalayabilirse saldıracak. Maç sonunda kaybeden takımın başkanı bu hakka(!) sahip olacak.

Maç başlamadan mücadeleye başlamak için "gergin basın toplantısı"

Burada çeşitli tuş komboları yaparak hakemleri baskı altına almaya çalışacağız. Doğru kombolarda hakem baskımetreyi dolduracağız. Kombolarımız bozulduğunda ya da yanlış tuşa bastığımızda ise etkimiz azalacak. Büyük kombolara "Savaşsa savaş", "Ligi bitirtmeyiz" gibi isimler verilecek.

Kuralsız oyun modunun Türkiye versiyonu: "Hakemi maçtan atma"

Atari salonlarında kombolar ile açılan gizli karakterler gibi açtığımız bu gizli özellikte, skor olarak geride olan takımın bir oyuncusu hakemi oyundan atabilecek. Hakem oyundan atılınca maç o anki skorla sona ermiş kabul edilecek.

Durduk yere ortalık karışsın isteyenlere "yanlış anons"

Bu mod, rakip takımın baskısını kırmak için kullanılabilecek. Mağlup olan takım aleyhine sanki maçı kazanmışlar gibi anons yapılacak, böylece daha az hücum etmeleri, maçı kazanmak için daha az hırs yapmaları sağlanacak.

Geçici güçlendirmelerde çığır açan "oyuncu tartaklama"

Teknik direktör modunda da kullanabildiğimiz bu özellikle, bir teknik direktör kendi oyuncusuna taktik olarak şiddet uygulayacak. Oyuncunun kısa süreli olarak performansı artsa da sakatlığa olan yatkınlığı yükselecek. Kombo yaparsak oyuncunun yetenekleri daha da gelişecek ama sakatlanma ihtimali de aynı oranda artacak.

Bu içerikteki amacımız yaşananlarla dalga geçmek değil, ne kadar absürt olduklarını bir kez daha göstermekti. Futbolun stres yapmak değil keyif almak için var olduğunu unutmayın.