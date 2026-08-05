FC 27'nin Merakla Beklenen Açık Dünya Modu "The Grounds" Tanıtıldı [Video]

FC 27’nin en büyük yeniliklerinden biri olan açık dünya modu The Grounds, yayımlanan yeni video ile duyuruldu.

EA, FC 27 için geliştirdiği en devasa yeniliklerden biri olan "The Grounds" isimli açık dünya oyun modunu resmî bir video eşliğinde oyunculara sundu. Oyunun klasik mod yapısını aşmayı hedefleyen bu sistem, futbolseverlere bir arada takılabilecekleri, arkadaşlarıyla yeni mücadelelere katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri devasa bir dijital futbol dünyası yaratıyor. PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 platformlarında yerini alacak olan bu mod, aynı anda 100'e kadar oyuncuyu aynı sosyal alanda buluşturma kapasitesine sahip.

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The Grounds, oyuncuların sadece futbol maçı yaptığı değil, aynı zamanda arkadaşlarıyla buluşup etkinliklere katılabileceği, mini oyunlarla vakit geçirebileceği ve Clubs moduna doğrudan geçiş yapabileceği merkezi bir buluşma noktası olarak tasarlanmış durumda. Bu yapının ana omurgasını ise "The Terrace" adı verilen sosyal merkez oluşturuyor. The Terrace, farklı kültürleri temsil eden üç ana bölgeyi birbirine bağlıyor.

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FC 27 The Grounds tanıtımı

Farklı kültürler, hızlı maçlar ve eğlenceli oyunlar

The Grounds içerisinde yer alan üç bölge, dünya futbolunun farklı ikonik kültürlerinden ilham alarak şekillendirilmiş. Fransız şehir futbolunun metropol atmosferini yansıtan Montclair, Arjantin’in sokak futbolu mirası Potrero kültürünü taşıyan Zeiza ve İngiltere’nin işçi sınıfı futbol geleneğini temsil eden Parkside, oyunculara zengin bir atmosfer çeşitliliği sunuyor. Bu bölgelerin tamamında 1v1, 2v2, 3v3 ve 11v11 ölçeğinde maçlar oynanabiliyor.

Sadece büyük maçlar değil, hızlı tempolu karşılaşmalar da platformun merkezinde. Yeni Small-sided modu altında sunulan 1v1, 2v2 ve 3v3 Rush karşılaşmaları yalnızca üç dakika sürüyor ve geleneksel 11'e 11 maçlara kıyasla çok daha dinamik bir aksiyon sunuyor. Bununla da kalmayan EA, futbol mekaniklerini sıra dışı etkinliklerle harmanlıyor. The Grounds içinde oyuncuların deneyimleyebileceği mini oyunlar ve etkinlikler şu şekilde:

Bocce Ball

Team Keepaway

The Big Race

Attacking Scenarios

Bucket Ball

Balloon Ball

Goal Control

EA, bu dünyanın yıl boyunca yeni sezonlar, canlı güncellemeler, taze etkinlikler ve özel ödüllerle sürekli değişip gelişeceğini söylüyor.

Clubs oyuncu gelişimi de kökten değişiyor

The Grounds modunun getirdiği yenilikler sadece açık dünya ile sınırlı kalmıyor; doğrudan Clubs modunun karakter gelişim dinamiklerini de baştan aşağı değiştiriyor. Yapılan resmî açıklamaya göre oyundaki tüm arketipler artık oyunun başında açık olarak oyunculara sunulacak ve oyuncular diledikleri an ücretsiz olarak farklı arketiplere geçiş yapabilecekler.

Eski sistemlerdeki gibi tek bir niteliği değiştirmek için bütün karakter yapısını sıfırlama zorunluluğu tamamen ortadan kalkıyor. Oyuncular artık niteliklerini tek tek özgürce düzenleyebilecek. Üstelik bu güncellemeler ve mevki/rol değişimleri; The Grounds alanı üzerinden, The Clubhouse içerisinden ya da doğrudan maç lobilerinden anında uygulanabilecek.