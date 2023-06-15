2011 yılında felç geçiren bir adam, Digital Bridge isimli bir cihaz sayesinde yeniden yürüyebildi. Bu cihaz, omuriliği bypass ederek beyindeki sinyalleri doğrudan kaslara gönderiyor.

Pek çok insanın hayatını karartan inme ve felç ile ilgili tüm bilinenleri unutturacak bir gelişme yaşandı. 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda boynu kırılan ve bir daha yürüyemeyeceği söylenen Gert-Jan Oskam isimli bir adam, beyin dalgalarıyla eş zamanlı olarak çalışan bir cihaz yardımıyla yeniden eskisi gibi hareket etmeye başladı. Oskam, artık bu cihaza bağlı olsa da yeniden hareket edebildiği için oldukça mutlu.

İsviçre'de bir grup sinirbilimci tarafından geliştirilen ve "Digital Bridge" (Türkçe karşılığı dijital köprü) ismi verilen cihaz, beyne yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla hastanın yeniden yürümesini mümkün kıldı. Uzmanlara göre Digital Bridge, inme ve felçli hastaları yeniden hayata döndürebilir.

Cihazın etkileri, kapalı olduğunda bile hissedilebiliyor!

Digital Bridge, özel bir algoritmaya sahip. İmplant ve sensörler, beyinden gelen dalgaların artık işlevini yitirmiş olan sinirlerin bir bölümünün bypass edilmesine ve kasların tetiklenmesine yardımcı oluyor. Aslında geliştirilen cihaza neden dijital köprü denildiğini buradan anlayabiliriz. Cihaz, beyin ile bacak arasında kopan bağlantının yeniden kurulmasını sağlıyor. Üstelik bunu kablosuz bir şekilde mümkün kılıyor. Beyindeki sinyali alan Digital Bridge, ayak gibi uzuvlardaki kasları tetikliyor. Böylelikle merkezi sinir sistemindeki aksaklık giderilmiş oluyor.

Digital Bridge'deki dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de rehabilitasyona yardımcı olması. Sinirleri tamamen işlevsiz hale gelmeyen Gert-Jan Oskam'ın, 40 saati aşan eğitimler sırasında merkezi sinir sisteminin de harekete tetiklendiği anlaşıldı. Yani bir daha yürüyemeyeceğini düşünen hasta, şimdilerde kısa bir süreliğine de olsa cihazdan bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Uzmanlar, şimdilik erken aşamada olan Digital Bridge'in gelecekte inme ve felci önemli bir sağlık problemi olmaktan çıkarabileceğini düşünüyorlar.

İşte 2011 yılında felçli kalan hastanın yeniden yürüyebildiği o anlar: