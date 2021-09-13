İtalyan otomobil devi Fiat, önümüzdeki sene içerisinde ülkemizde satışa sunacağı yeni elektrikli modeli Fiat 500 BEV'i ilk defa Autoshow 2021 Mobility'de tanıttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “mobilite” teması ile düzenlenen Autoshow 2021 Mobility etkinliğinde onlarca otomobil devi, en yeni modelleriyle birlikte sahip olduğu başarıları ve gelecek planlarını dijital ortamda otomobil severlerle buluşturuyor.

Bu sabahki etkinlikte basın toplantısı düzenleyen İtalyan otomobil devlerinden Fiat, önümüzdeki sene içerisinde Türk tüketicilere sunacağı yeni elektrikli modeli Fiat 500 BEV'i tanıttı.

Yeni Fiat 500 BEV'in menzili 320 kilometre olacak

Fiat, yeni 500 BEV'i önümüzdeki sene tanıtacağı için model ile ilgili henüz detaylı bir bilgi vermedi. Bu zamana kadar açıklanan detayların arasında, gücünü elektrikli motordan alan 500 BEV'in 87 kW, 118 beygir maksimum güç üreteceği yer alıyor.

Yeni 500 BEV, saatte 0'dan 50 kilometreye hızlanmasını 3,1, 100 kilometreye hızlanmasını ise 9 saniyede tamamlıyor. 320 kilometre menzili olan yeni modelin batarya kapasitesi ise 42 kWh.

Aracın açıklanan boyutlarına baktığımız zaman yeni 500 BEV'in klasik 500'den bir nebze büyük olduğunu görüyoruz. Örneğin şu anda satışta olan 500'ün dingil mesafesi 2,3 metre iken 500 BEV'in dingil mesafesi ise 2,322 milimetre ve aynı zamanda yeni elektrikli model, benzinli ve dizel versiyonlarından 61 mm daha uzun olacak şekilde tasarlanmış.