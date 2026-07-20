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Moda Tutkunlarının Bayılacağı Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition Türkiye’de! İşte Fiyatı ve Hayran Kalacağınız Detayları

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Fiat'ın lüks marka Giorgio Armani iş birliğiyle geliştirdiği 500e Giorgio Armani Collector's Edition otomobili Türkiye'de satışa çıktı.

Moda Tutkunlarının Bayılacağı Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition Türkiye’de! İşte Fiyatı ve Hayran Kalacağınız Detayları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok satan otomobil markalarından biri olan Fiat’ın, şirin tasarımlı küçük elektrikli otomobili 500e dünya çapında çok sevilen bir araçtı. Şimdi ise firma, lüks moda markası Giorgio Armani ile gerçekleştirdiği iş birliğinin bir ürünü olan 500e Giorgio Armani Collector’s Edition’ı ülkemize getirdi.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, sınırlı sayıda logoyla Türkiye'de yeniden satışa sunuldu. Bu özel üretim otomobil, İtalyan estetiğiyle sürdürülebilir mobiliteyi harmanlarken tasarım ve moda tutkunlarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

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Moda Tutkunlarının Bayılacağı Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition Türkiye’de! İşte Fiyatı ve Hayran Kalacağınız Detayları
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Karşınızda Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition!

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Bu özel versiyon, sınırlı sayıda olmak üzere ülkemizdeki Fiat bayilerinde yerini aldı.Tasarım, lüks ve moda meraklılarına hitap eden araç, 2.249.900 TL'lik bir fiyat ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Torino’daki tarihi Mirafiori Fabrikası’nda üretilen bu özel model, FIAT Centro Stile ile Giorgio Armani’nin aylarca süren ortak çalışmasının bir sonucu. Göz alıcı hatchback hatlarını vurgulamak için İtalyan tasarımcılar, araçtaki süslemeleri ve kontrastları en aza indirmişler. doğrultuda araç için sadece iki özel renk geliştirildi: İlki, ünlü tasarımcının rafine zevkini yansıtan Verde Scuro, ikincisi ise Armani'nin moda dünyasına kazandırdığı, gri ve bejin sofistike bir birleşimi olan Grej.

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Dış tasarımdaki en büyük farkı ise büyük ölçekli tasarlanan "GA" logolu jantlar oluşturuyor. İki tonlu anodize yüzeye ve ince yanal kanallara sahip olan bu aerodinamik jantlar, üç boyutlu yapısıyla aracın verimliliğine de katkı sağlıyor. Ayrıca yan plakalarda Giorgio Armani imzası, gövde rengi ön/yan çıtalar ve gövde rengi arka FIAT logosu tasarımdaki bütünlüğü tamamlıyor.

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Kaputunun altında 87 kW (118 HP) güç üreten canlı bir elektromotor barındıran 500e, 320 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Aracın içine adım attığınızda lüks kumaş hissiyatı veren ve lazer kesim teknolojisiyle hazırlanan ahşap gösterge paneli karşınıza çıkıyor. Koltuk başlıklarında GA logosu yer alırken, orta koltuk eklerindeki üç boyutlu desenler ve el işçiliği hissiyatı sunan nakışlar var.

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