FIFA 2020 #EvdeKal Kupası İçin Kayıtlar Başladı

Türkiye Espor Federasyonu, koronavirüs nedeniyle elimizden geldiğince evden çıkmadığımız şu dönemde FIFA 2020 oyuncularına açık bir davet gönderdi. Toplamda 50.000 TL ödül havuzu bulunan #EvdeKal Kupası’nın 2. haftası için kayıtlar başladı.

Koronavirüs salgını imkanlar dahilinde herkesin evde kalması gerektiği kritik bir dönemi beraberinde getirdi. Türkiye Espor Federasyonu ise bu dönemde FIFA 2020 oyuncularını evde kalmanın ötesinde oyuna kilitleyecek bol ödüllü bir turnuva başlattı.

TESFED #EvdeKal Kupası’nın 2. haftası için kayıtlar da resmen başladı. Oyuncular bire bir (1v1) formatında karşıya gelerek turnuvada FIFA 2020 hünerlerini sergileyecekler. ESL Play üzerinden kayıt olarak katılabileceğiniz resmi turnuva pek çok eleme aşamasından oluşuyor. Ayrıca turnuvaya sadece PSN hesabı üzerinden FIFA 2020 oynayanlar katılabiliyor.

FIFA 2020 TESFED #EvdeKal Kupası’na nasıl katılabilirsiniz?

Eğer ESL Play hesabınız yoksa buradan bir hesap açın (Önerilen PSN hesabınızla giriş yapın),

Eğer PSN hesabınız ESL hesabınız ile bağlantılı değilse hesap ayarlarından bağlantı kurun

Buradan turnuvanın ESL Play sayfasına giriş yapın,

Kuralları ve koşulları dikkatle okuyun,

Uygun şartlara sahipseniz sağda bulunan Kayıt Ol butonuyla tunuvaya katılın.

FIFA 2020 TESFED #EvdeKal Kupası ne zaman başlayacak?

Turnuva sayfasında yer alan detaylara göre maçlar 3 Nisan Cuma akşam saat 18:00’da başlayacak. Her maç 12 dakika süreye sahip olacak. 3 maçlık serilerde berabere bir durum yaşanırsa Altın Gol karşılaşması yapılacak.

TESFED #EvdeKal Kupası 2. hafta elemelerinde birinciye 3.500 TL, ikinciye de 1.500 TL para ödülü ve her ikisine de finale katılım hakkı tanınıyor. Final aşamasında da oyuncular büyük ödül için mücadele edecekler.