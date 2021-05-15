FIFA 2021'e Göre Süper Lig'in En Güçlü 30 Oyuncusu

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA 2021'de, Türkiye Süper Lig'de en yüksek puanlara sahip olan futbolcuları listeledik.

Türkiye Süper Ligi'nde Cemil Turan Sezonu olarak adlandırılan 2020-2021 sezonu bu akşam oynanan maçlarla tamamlanıyor. Son ana kadar çekişmeli geçen ligimiz, dünyanın en popüler spor oyunlarından FIFA 2021'de de yer alıyor.

FIFA oyuncularının bildiği üzere, oyunda gerçek hayattaki futbolculara yeteneklerine göre bir genel puan veriliyor. Bu puanlara göre oyuncular farklı klasmanlara ayrılıyor. Ligimizde yer alan oyuncuların bazıları oyunda, tıpkı yeşil sahalarda olduğu gibi öne çıkıyor.

İşte Süper Lig'in en iyi 30 oyuncusu:

Biglia (91)

Podolski (90)

Mesut Özil (90)

Aboubakar (90)

Davidson (90)

Sosa (90)

Caner Erkin (89)

Caulker (89)

Rosier (88)

Falcao (87)

Marcao (87)

Fajr (87)

Ghezzal (86)

Bakasetas (86)

Adem Büyük (85)

Altay Bayındır (85)

Muslera (84)

Visca (83)

Mesut Özil (82)

Muslera (82)

Vida (82)

Perotti (82)

Larin (82)

Belhanda (82)

Mensah (81)

Davidson (81)

Ljajic (80)

Guilano (80)

Diagne (80)

Falcao (80)

Bazı oyuncular listede birden fazla defa yer alıyor, zira farklı etkinliklerden farklı versiyonları çıkabiliyor. Sizce bu listede yer alması gereken diğer oyuncular kimler?