FIFA 21 Kozmetikleri FUT Mağazasında Satılmaya Başladı

FIFA 21 oyuncuları, bugüne kadar kozmetik istedikleri zaman bunu yalnızca loot kutuları açarak elde edebiliyorlardı. Fakat yeni güncelleme bunu değiştirdi. FIFA Ultimate Team mağazasına eklenen ‘Stadium’ sekmesi, FUT ve FIFA Points para birimleriyle kozmetik almanın önünü açtı.

EA Sports’un Ekim’de piyasaya sürdüğü FIFA 21’de kozmetik eşyalara sahip olmak isteyenler, bugüne kadar yalnızca loot kutularına bel bağlıyorlardı. Fakat bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte FIFA 21 Ultimate Team mağazasına eklenen Stadium sekmesi, oyuncuların loot kutularına olan bağımlılığını bir nebze ortadan kaldırdı.

Stadium sekmesi üzerinden oyuncular, afiş, stadyum teması, yeni iç ve dış saha formaları satın alma imkânına sahip oldu. Bu eşyalar tek tek satın alınabildiği gibi FIFA 21 FUT Coins ya da FIFA Points oyun içi para birimleri aracılığıyla paket halinde de satın alınabiliyor. Bu sayede oyuncular, ilk kez loot kutularının dışında kozmetik bir eşya satın alabiliyor.

Fiyatlar üzdü:

Kozmetik eşyalara EA Sports tarafından biçilen değere gelirsek, fiyatların yine EA Sports’un cebini doldurmaya odaklandığını söyleyebiliriz. Afişler 11.500 FUT (150 FIFA Points), stadyum temaları 15.000 FUT (200 FIFA Points) ve iç ve dış saha formalarının her biri 25.000 FUT (300 FIFA Points) para ödenerek satın alınabiliyor.

Paketleri satın almak isteyen oyuncularsa 60.000 FUT Coins’i cebinden çıkarmak zorunda. Bu kadar yüksek bir para bildiğiniz üzere oyuna para yatırmadığınız sürece uzun bir zaman alabiliyor. Dolayısıyla EA, kozmetik satın almak isteyen oyuncuları gerçek para harcamaya itiyor desek pek de yanlış olmaz.

FIFA 21’deki kozmetikler hakkında söyleyeceklerimiz burada biterken, bir hatırlatma yapmakta fayda var. FIFA 21’i oynamak isteyen ancak cebinden yüzlerce TL çıkarmak istemeyen oyuncular, 6 Mayıs itibariyle EA Play ve PC için Xbox Game Pass servisleri (30 TL/ay) üzerinden oyunu oynayabilecekler.