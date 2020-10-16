FIFA 21'de Oyuncuların Hızını Birden Artıran Hata

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan FIFA 21, şimdiden birkaç hatasıyla gündeme geldi. Son olarak oyuncuların hızını birden artıran bir hata keşfedildi. Hata sayesinde oyuncular, rakip oyuncuların yanından bir anda uzaklaşabilir oluyor.

Futbol severlerin uzun süredir beklediği FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21, geçtiğimiz hafta Steam üzerinden cep yakan fiyatlarıyla yayınlanmıştı. Aynı zamanda konsollar için de yayınlanan oyun, FIFA severler tarafından satın alınarak hemen oynanmaya başlamıştı. Ancak oyun, bazı hatalarıyla gündeme gelmeye devam etti.

Bugün de FIFA 21'de keşfedilen yeni bir hata detaylı olarak paylaşıldı. YouTuber MattHDGamer tarafından paylaşılan kısa bir videoda oyunda oyuncuların bir anda hızlanmalarını sağlayan hataya yer verildi. Oynanışı fazlasıyla bozan yeni hata, yalnızca seçili oyuncularda kullanılıyor.

Bir anda uçmanızı sağlayan o hata:

MattHDGamer'ın paylaştığı detaylara göre hatadan yararlanmak için bir oyuncunun denge ve atiklik değerleri 80 puanın üzerinde olmalı. Bu sayede oyuncular erişebilecekleri maksimum hıza bir anda erişiyorlar ve karşı takımın savunma oyuncusunun yanından bir anda geçebiliyorlar.

Hatadan faydalanmak içinse yapmanız gerekenler oldukça basit. PlayStation 4 kontrolcüsünde L1 tuşuna basarken top sürün ve elinizi L1'dan çekerek hemen ardından hızlı bir şekilde R2 tuşuna basın. Bu süreci başarıyla gerçekleştirdiğinizde oyuncunuzun savunma oyuncusunun yanından süratle geçtiğini göreceksiniz.

Hata, Xbox konsollarında da aynı şekilde çalışıyor. Bunun için Xbox kontrolcüsünde LB tuşuna basarken top sürün ve elinizi LB tuşundan çektiğiniz anda RT tuşuna basın. Yeni keşfedilen ve oyunculara bir anda sürat kazandıran bu hata EA Sports tarafından ne zaman düzeltilecek bilemiyoruz.

FIFA 21, daha önce doğru oyuncu seçildiği takdirde kornerlerden kolayca gol atmanızı sağlayan bir hatayla karşımıza gelmişti. Bu hatadan faydalanmak için Ricardo Quaresma, Hakan Çalhanoğlu, James Ward-Prowse ve Trent Alexander-Arnold isimlerinden birini korner atışı için seçmeniz yeterliydi.