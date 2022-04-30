Battlefield 2042 ve FIFA 22 Game Pass’e Gelebilir

Battlefield 2042 ve FIFA 22’nin Game Pass'e geleceği iddia edildi. Merakla beklenen oyunlar, çok yakında kullanıcılarla buluşabilir.

Geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard'ı da bünyesine katan Microsoft, son yıllarda Xbox Game Pass ile hem bilgisayar hem de konsol oyuncularının gönlünü kazanmış durumda. 12 Haziran'da yapacağı tanıtım etkinliği ile yeni oyunlarını ve muhtemel projelerini tanıtacak olan Xbox, bu tanıtımdan önce oyunculara bir sürpriz yapabilir.

2021 yılında piyasaya çıkan ve uzun zaman gündemden düşmeyen Battlefield 2042’nin Game Pass’e geleceği iddia edildi. Bunun yanı sıra popüler FIFA 22’nin de, yine aynı mağazada yerini alacağı iddia edildi. Peki merakla beklenen oyunlar ne zaman geliyor.

FIFA 22 ve Battlefield 2042, 5 Mayıs’ta geliyor

Güvenilir bir kaynağa göre FIFA 22 ve Battlefield 2042, en geç önümüzdeki hafta Game Pass sürümüyle raflardaki yerini alacak. Şu an için çeşitli sızıntılarına erişilen oyunlar, çok geçmeden kullanıcılara ulaşacak. ABD'li oyun şirketi, son zamanlarda ‘EA Play’ uygulaması sayesinde PC ile Xbox için Game Pass’teki mevcut oyun sayısını artırdı. Hatırlarsınız nisan ayında Dragon Age 2 ve Star Wars Squadrons gibi oyunlar mağazadaki yerini alırken, buna kısa bir süre sonra FIFA 22 ve Battlefield 2042 oyunlarının da ekleneceği iddia edildi.

Battlefield 2042’nin Game Pass’e geleceği aslında birkaç yerde sızdırılmıştı. Örneğin; Alman sitesi Xbox Dynasty, olonya sitesi XGP ve birkaç Avrupa mağazasındaki sızıntılar, oyunun yakında geleceğine dair sinyaller vermişti. Aynı durumun FIFA 22 için geçerliği olduğunun da altını çizelim. Futbol tutkunlarının merakla beklediği oyun, tıpkı Battlefield 2042’de olduğu gibi aynı platformda sızdırıldı.

Her iki oyunda, yakında Game Pass mağazasındaki yerini alacak. Söylentilere göre oyunların 5 Mayıs’tan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.