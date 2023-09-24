FIFA oyunlarında gerçekleşen bazı absürt ve komik anlar var ki izlemesi bile oynaması kadar keyifli olabiliyor.

Oyunlarda bazen bug'lar (hatalar) ile karşılaşabiliyoruz. Bunlar bazen güldürse de bazen çok sinir bozucu olabiliyor. İsteğimiz dışında gerçekleşen bu anlar, özellikle çevrim içi bir maçta yaşanıyorsa kontrolcüyü kırma seviyesine bile gelebiliyoruz.

FIFA'da bunun örneklerine sık rastlayabiliyoruz. Her ne kadar sinir bozucu olsalar da komik ve absürt oldukları kesin.

Dostum gol olmadı, neye seviniyorsun?

Messi, boyunun neredeyse 4 katı zıplayarak golü buluyor.

Kanka şöyle yapınca acıyor mu?

Halı sahada arkadaşlarımın attıkları pasa, benden bekledikleri top kontrolü...

''Ne olursan ol yine gel.'' -Mevlana

Speed 100 / Dribbling 0

Adam eksik diye çağırılan o kaleci...

O Haaland'ı 'bir şekilde' durdurmak şarttı!

Bunu neresinden tutsak bilemedik...

Bu kaleci size bir yerden tanıdık geldi mi?

O kadar çalımdan sonra şöyle bir şey olduğunu düşünsenize...

Hâlâ bir yerden tanıdık geliyor.

Kanka o ortayı nasıl değerlendiremedin ya?

BONUS

Birbirinden farklı komik olaylarla dolu listemizin sonuna geldik. Bunlar arasında sizin en komik bulduğunuz hangisi oldu?