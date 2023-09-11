Bu yıl çıkması beklenen ücretsiz futbol oyunu UFL'den Türk oyuncuları sevindirecek haber geldi. Açıklamalara göre oyun, Türkçe konuşan spikere sahip olacak.

Strikerz Inc. tarafından geliştirilen futbol oyunu UFL, ilk olarak 2021 yılında duyurulmuştu. FIFA’nın rakibi olacak yapım, en başta 2022’de çıkacak olsa da daha sonra 2023 yılına ertelenmişti. Bekleyiş sürerken oyundan Türk oyuncuları sevindirecek bir haber geldi.

UFL’nin resmi X (Twitter) hesabı, bugün yaptığı bir paylaşımda oyunda yer alacak spikerlerin konuşacağı dillerle ilgili bilgiler paylaştı.

UFL’de Türkçe konuşan spiker yer alacak

Spikerlerin dilleri hakkında kendilerine çok fazla sorunun geldiğini belirten ve bu bariyerleri aşmak için çalıştıklarını söyleyen geliştiriciler, bir videoyla hangi dillere yer verileceğini açıkladı. Birbirinden farklı dillerin yer aldığı video, Türkçe konuşan spikerin de UFL’de bulunacağını ortaya koydu.

Futbolseverlerin büyük merakla beklediği UFL, Unreal Engine 5 ile geliştirildi. Oyun, gerçekçi grafikler ve mekaniklerle oyunculara iyi bir futbol deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Oynaması ücretsiz bir yapım olacağını da eklemeden geçmeyelim.

Oyunun kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor; ancak 2023 yılı içinde geleceği söyleniyor. En başta sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağını belirtelim. PC için gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok. Oyunun fragmanına haberimizin sonundan ulaşabilrsiniz.

UFL fragmanı: