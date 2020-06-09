Birleşik Krallık Hükûmetinin Radarında FIFA Ultimate Team Var

EA Sports’un amiral gemisi oyunu FIFA’nın oyuncular arasındaki en popüler modu Ultimate Team, Birleşik Krallık’ta devlet yetkililerinin radarına takıldı. Oyunda yer alan 'loot box' sisteminin gençleri kumara teşvik ettiği savunuluyor.

Günümüzün en popüler futbol oyunu olan FIFA’da yer alan 'loot box' sistemi devlet yetkililerinin radarına takıldı. Birleşik Krallık hükûmeti, FUT paketlerini ve diğer loot box eşyalarını çevrimiçi kumar sınıflandırmasına dâhil etmeyi tartışıyor.

Loot box konusuna dikkat kesilen ilk ülke Birleşik Krallık da değil. Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri; Overwatch, Counter Strike: Global Offensive ve daha birçok oyundaki loot box sistemini ülke genelinde engelleme kararı almıştı.

EA Sports’un gelirleri yükseldi:

EA Sports tarafına bakıldığında FUT, en çok gelir getiren varlık konumunda bulunuyor. Bu oyun modunda 2019’dan bu yana net gelirde %40’lık artış yaşandı. Şirketin 2020 yılının ilk yarısına ait finansal raporuna göre net gelir, 716 milyon dolara kadar çıktı. Gelirin FIFA tarafına bakıldığındaysa satışların büyük bir çoğunluğunun FIFA puanlarından geldiği görülüyor. Oyuncular, satın aldıkları bu puanları oyun içerisindeki FUT paketlerinde harcıyorlar ve paketten ne çıkacağını bilmiyorlar.

Sistemin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında uzun süredir çeşitli tartışmalar yaşanıyor. FIFA oyunları, Türkiye’ye ve dünyanın birçok ülkesine 3 yaş ve üstünün oynayabileceği yaş sınırına sahip bir şekilde geliyor. Tabii bu tartışmalar hükûmetler ve devlet yetkililerinin katılmasıyla çok daha ciddi bir hâl alıyor.

Bunun son örneklerinden bir tanesi de Birleşik Krallık oldu. Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, çocuklarının kumara teşvik edilip edilmediği ve bu davranışın ilerleyen dönemlerde bağımlılığa ilerleyip ilerlemeyeceği konusunun tartışılması için partiler arası bir görüşme yapılacağını duyurdu.

İşçi Partisi Milletvekili Carolyn Harris, “Bunlar; gençleri sadece risk almaları için cesaretlendirmeye ve normalleştirmeye yardımcı olan sanal spekülatif emtialar (mal, ticari eşya). Gençlerin umulandan çok daha fazla kumar bağımlısı olmasına neden olacak” ifadelerini kullandı.

Görünüşe göre FIFA’daki FUT paketleri sistemi Birleşik Krallık’ta ya bir değişime gidecek ya da tamamen kaldırılacak. Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce loot box ve benzeri sistemler, insanları sanal kumara mı teşvik ediyor?