ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği ve hem startuplar hem de girişimciler için bir fırsat kapısı olan Find Your Co-Founder, 3 Mart’ta başlıyor.

Hayatın her alanında yaratıcı çözümler üretmeyi hedefleyen ÖDTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, düzenlediği etkinlikler ile Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçası olmayı başardı

Fark yaratacak vizyona sahip her bireyin bir girişimci olarak değerlendirildiği bu topluluk, girişimciliğe büyük katkısı olan Find Your Co-Founder isimli etkinliğini bu yıl 3 Mart’ta düzenliyor.

Find Your Co-Founder Nedir?

Find Your Co-Founder, ekibini büyütmek isteyen startuplarla yetenekli girişimci adaylarını bir araya getiriyor. Startupların ihtiyaçları olan ekip arkadaşlarına ulaşması için çeşitli nitelikleri barındıran yüzlerce kişinin katılacağı etkinlik, pek çok kişiye kariyer fırsatları sunacak.

Etklinlikte ayrıca birbirinden eğlenceli challangelar, proje sunumları, girişimcilerle tanışma fırsatı da olacak.

Eğer sizde Find Your Co-Founder etkinliğine katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz.