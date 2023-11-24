Gerçek model ve influencer'ların egolarından bıkan İspanya merkezli bir ajans, yapay zekâ kullanarak kendi influencer'ını oluşturdu. Aitana López isimli bu sanal model, Instagram'da 125 binden fazla takipçiye sahip ve aylık 11 bin dolara kadar para kazanabiliyor.

Artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekâ teknolojileri, modeller ve influencer’ların da yerini alma potansiyeline sahip. İspanyol bir modellik ajansının yarattığı bir yapay zekâ modeli bunun en büyük göstergesi.

Euronews’ün haberine göre The Clueless isimli Barselona merkezli bir ajans, tamamen yapay zekâyla oluşturulmuş bir model oluşturdu. Ayda binlerce dolar kazanan bu modelin ismi, Aitana López.

Yapay zekâ modeli Aitana, Instagram’da 125 bin takipçiye sahip

Yukarıdaki fotoğraflardan görebildiğiniz Aitana López, 25 yaşında mor saçlı bir sosyal medya influencer’ı. Instagram’da da 125 bini aşkın takipçisi var. Tamamen yapay zekâyla oluşturulan modelin gerçekçi görünümü ise ürkütücü. The Clueless, Aitana'yı “video oyunları ve fitness tutkusu olan, güçlü ve kararlı bir kadın” olarak tanımlıyor.

Aitana'nın şu anda Instagram 56 adet gönderisi var. Bu gönderiler, tıpkı gerçek bir influencer’ınki gibi. Aynı şeyi hikâyelerinde de görüyoruz. Mesela en son hikâyelerine baktığımızda dışarı çıktığını ve spora gittiğini görebiliyoruz. Hesaba ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Instagram dışında Fanvue isimli platformda da hesabı bulunuyor. OnlyFans’e benzeyen bu platformda yapay zekâ modelinin iç çamaşırlı görüntüleri paylaşılıyor.

Ayda 11 bin dolar kazanan Aitana López, ajansın gerçek model ve influencer’ların "egosundan bıkması" nedeniyle oluşturulmuş

The Clueless, Aitana'nın sosyal medyadaki reklamlardan ücret alarak ajansa aylık 11 bin dolara (317 bin 614 TL) kadar para kazandırabildiğini söylüyor. Ajansın kurucusu Ruben Cruz’a göre gerçek modeller ve influencer’larla çalışma konusunda sorun yaşadıktan sonra Aitana'yı tasarlamaya karar vermişler.

Kontrollerinin dışında projelerinin durduğunu veya iptal edildiğini söyleyen Cruz, bunların modeller veya influencer’lar kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Onların egolarıyla uğraşmamak için de böyle bir şey yapmayı tercih etmişler.

Ekip, her hafta toplantılar düzenleyerek López'in hayatında neler yapacağına karar veriyor

Aitana López, Photoshop ve yapay zekâ özellikleri kullanılarak oluşturuldu. The Clueless ekibi, her hafta toplanarak Aitana’nın hayatında neler yaşayacağını belirliyorlar. Sonrasında ise Photoshop’u kullanarak paylaşımları hazırlıyorlar.

Ekip, Aitana'yı "toplumun en çok sevdiği şeyleri temel alarak" yaratmış. Cruz bununla ilgili, "Aitana üzerinde çok düşündüm. Onu toplumun çok sevdiği şeyleri temel alarak yarattık. Son yıllarda trend olan zevkleri ve hobileri düşündük." diyerek insanların onunla bağ kurabilmesini sağladıklarını ve ona farklı bir kişilik verdiklerini ekliyor.

Ayrıca tek model Aitana da değil. Maia isimli "biraz utangaç" olarak tanımlanan ikinci bir sanal model de var. Her iki modelin ismi de rastgele seçilmemiş. İsimler, İngilizcede yapay zekânın kısaltması olan "AI"yı içeriyor.

Yapay zekânın bu tarz kullanımını ilk kez görmüyoruz. Daha önce Emily Pellegrini isimli bir yapay zekâ modelinin de Instagram’da 100 binden fazla takipçiye ulaştığı ve binlerce dolar kazandığı ortaya çıkmıştı. Yani gelecekte bu tarz model ve influencer’ların sayısı muhtemelen çok daha fazla olacak.