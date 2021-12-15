Ford EcoSport 2021, tam anlamıyla bir SUV olmasının yanında zarif ve modern bir görünüme sahip. Ford EcoSport aynı zamanda şık ve sofistike tasarımının altında yatan güçlü şasisi ve gelişmiş koruma teknolojileriyle çok güvenli bir araba. Gelin Ford EcoSport 2021’in fiyat listesini, özelliklerini ve tasarımını birlikte inceleyelim.

Ford EcoSport 2021, bir SUV olmasına rağmen çok şık ve zarif keskin hatlara sahip. Aynı zamanda da dışarıdan baktığınız zaman güçlü görünümü ile dikkatleri üstüne çekiyor. Modern görünümlü Ford EcoSport, iç hacmi de geniş olan bir araba olmuş. İç tasarımı fazlasıyla konforlu olan Ford EcoSport’un sürücü paneli de çok kullanışlı ve bol fonksiyonlu.

Ford EcoSport 2021, sahip olduğu ana özelliklerin yani standart donanımının yanı sıra, ekstra özellikleri barındıran paketler de sunuyor. Bu yazımızda Ford EcoSport’un dış tasarımı, iç tasarımı, konforu, güvenlik önlemleri, performansı ve fiyat listesini derledik.

Tasarım: Çift renk seçeneği ile dış görünüşü zenginleştirin

Dış tasarım:

Ford EcoSport’un dış tasarımı çok ergonomik. Her ne kadar dışarıdan çok büyük gözükmese de içerisinde kocaman bir kullanma alanına sahip. Aracın tavanının farklı, gövdesinin farklı renklere sahip olması da güzel bir detay.

İç tasarım:

Aracın iç tasarımının çoğunlukta deri kaplamalara sahip olduğunu görüyoruz. Modern ve şık bir deri kaplamaya sahip olan koltuklar, vites ve direksiyon çok asil duruyor. Aracın iç hacmi de bir hayli geniş ve ferah.

Konfor: Sesli komut ile müziğinizi kontrol edin

Eller serbest teknolojisi sayesinde ses kontrollü ve dokunmatik ekranlı Ford SYNC’i kullanarak sesli komutlar verebiliyorsunuz. Sesli komutlar ile müziği kontrol edebiliyor ve telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. USB ya da MP3 aygıtınızdan veya Bluetooth bağlantısı ile telefonunuzdan da müzik çalıştırabiliyorsunuz.

Sistem, gelen mesajlarınızı da size sesli olarak okuyor. Navigasyon için birleştirme ve kaydırma hareketlerini kullanarak dokunmatik ekranı da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca AppLink, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefonunuzun bilgilerini de bu ekranda görebiliyorsunuz. Bu sayede araba kullanırken dikkatiniz hiç dağılmıyor.

Hem sürücü hem de yolcu için ısıtmalı koltuklar Ford EcoSport’u satın alırken size bir opsiyon olarak sunuluyor. Hatta sadece koltuklar değil, direksiyon da ısıtmalı. Deri direksiyonun ve koltukların ısıtmalı olması özellikle sabah ayazı veya dondurucu bir gecede çok büyük fayda sağlıyor. Yağmur sensörü sayesinde ön camdaki silecekler, kendilerini otomatik olarak yağmurun şiddetine göre ayarlar ve o hızda çalışırlar. Bu sileceklerin hızını kendiniz de manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz.

Ford EcoSport’un bir şaşırtıcı özelliği ise torpido gözünde soğutma sistemi olması. Torpido gözüne eğer içeceğinizi veya yiyeceğiniz koyarsanız orada onu soğutabiliyorsunuz. Isıtmalı ön cam sayesinde soğuk havalarda buğulanma ve buzlanma yaşanmıyor. Aynı zamanda Ford EcoSport’un yan aynaları da elektrikli ısıtmalı. Bu sayede buğulanma olmuyor.

Güvenlik: Anti blokaj fren sistemi sayesinde daha kontrollü fren

Ford EcoSport, anti blokaj fren sistemi sayesinde daha kontrollü fren sağlayabiliyor. Elektronik fren gücü dağıtım sistemiyle bir arada çalışan bu sistem daha etkin fren yapılmasını sağlıyor. Her açıdan koruyan hava yastıkları bulunan araçta hem dizler hem yan taraflar hem de ön taraflardan gelen hasarları engelleyebiliyor.

Lastik hava basıncının azaldığını bildiren sistem ile birlikte lastiklerinizin durumunu anbean görebiliyorsunuz. Eğer bir lastiğinizin basıncı kritik seviyeye düşerse bu sistem sizi anında bilgilendiriyor ve olası bir kaza engellenmiş oluyor. Elektronik Denge Programı ile aracınızın gidişi sürekli izlenir ve olası bir araç hakimiyeti kaybında sistem devreye girerek otomatik fren uygulanır.

Ford Ecosport performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Ford Ecosport’un 1.0 litrelik EcoBoost benzinli motoru, uluslarası motor ödülünü tam altı defa kazanmış. 125 PS güç seçeneğiyle sunulan EcoBoost motor, klasik 1.6’lık motorlar ile aynı gücü sunuyor ve yakıt tasarrufu da daha iyidir.

Arabada bulunan otomatik Start-Stop özelliği ile trafik ışıklarında ya da tıkalı trafikte bulunurken motoru otomatik olarak kapatır ancak Klima ve radyo gibi fonksiyonlar çalışmaya devam eder. Bu sayede %10’a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

1.0 EcoBoost motorunda her türlü yol koşulunda iyi performans sunan 6 ileri konvansiyonel otomatik şanzıman eşlik ediyor. Otomatik vites sayesinde altı ileri vitesli sistem, vitesler arasında güç kaybı olmadan pürüzsüz geçiş sağlıyor.

Ford EcoSport 2021 fiyat listesi:

Ford EcoSport Style: 400.100 TL

Ford EcoSport ST-Line: 453.500 TL

Ford Ecosport özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!