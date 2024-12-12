Ford, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay Focus ile Yeni Puma'ya indirim yaptı.

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Kuga'ya efsane bir indirim yaptı. Ayrıca Focus'un bazı modellerinde de çok büyük fiyat indirimleri bulunuyor.

Peki Ford'un açıkladığı Aralık 2024 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Yeni Puma 1.475.800 TL 1.414.500 TL Focus 1.620.200 TL 1.596.900 TL Kuga 2.038.100 TL 2.038.100 TL Mustang Mach-E* 2.958.000 TL 2.958.000 TL

*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Yeni Puma fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Manuel 1.414.500 TL 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.547.700 TL 1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 1.732.900 TL

Focus fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik 1.807.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Hatchback - Yeni Active X, Otomatik 1.796.700 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik 1.596.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Hatchback - Yeni Active X, Otomatik 1.673.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 1.620.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 1.731.900 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik 1.818.100 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active Stil, Otomatik 1.831.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik 1.819.600 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Titanium X, Otomatik 1.765.900 TL

Kuga fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.096.500 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line, Otomatik 2.376.600 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.495.700 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium ST, Otomatik 2.038.100 TL

Mustang Mach-E fiyatları - Aralık 2024