Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Kuga'ya efsane bir indirim yaptı. Ayrıca Focus'un bazı modellerinde de çok büyük fiyat indirimleri bulunuyor.
Peki Ford'un açıkladığı Aralık 2024 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.
Ford araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Yeni Puma
|1.475.800 TL
|1.414.500 TL
|Focus
|1.620.200 TL
|1.596.900 TL
|Kuga
|2.038.100 TL
|2.038.100 TL
|Mustang Mach-E*
|2.958.000 TL
|2.958.000 TL
*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Yeni Puma fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium, Manuel
|1.414.500 TL
|1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium, Otomatik
|1.547.700 TL
|1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli
|ST-Line X, Otomatik
|1.732.900 TL
Focus fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit
|Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik
|1.807.300 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit
|Hatchback - Yeni Active X, Otomatik
|1.796.700 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik
|1.596.900 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Hatchback - Yeni Active X, Otomatik
|1.673.900 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik
|1.620.200 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik
|1.731.900 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit
|Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik
|1.818.100 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Station Wagon - Yeni Active Stil, Otomatik
|1.831.200 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik
|1.819.600 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Station Wagon - Yeni Titanium X, Otomatik
|1.765.900 TL
Kuga fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|Titanium, Otomatik
|2.096.500 TL
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|ST-Line, Otomatik
|2.376.600 TL
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|ST-Line X, Otomatik
|2.495.700 TL
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|Titanium ST, Otomatik
|2.038.100 TL
Mustang Mach-E fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|198kW, Elektrikli
|Premium, Otomatik
|3.381.000 TL
|198kW, Elektrikli
|Select, Otomatik
|2.958.000 TL
|216kW, Elektrikli
|Premium, Otomatik
|3.635.500 TL
|258kW, Elektrikli
|Premium, Otomatik
|4.146.700 TL
|358kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|4.527.400 TL