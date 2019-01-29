Ford, Sanal Gerçeklik ile Araç Tasarlama Projesini Başlattı

Ford firması; sanal gerçeklik kullanılarak tasarım yapılmasına destek verecek.

Kulağa ilk başlarda biraz tuhaf gelse bile, artık sanal gerçeklik kullanarak araba tasarlamak son derece kolay. Bilindiği gibi Ford ilk bant üretimini gerçekleştirmiş ve böylece seri üretimin başlangıç noktası olarak kabul edilmişti. Artık bu hız çok daha ciddi oranlara varabilecek.

Sanal Gerçeklik Yardımıyla Araba Tasarlama Nasıl Yapılır?

Araba çizimleri normal şartlarda haftalarca, hatta aylarca sürebiliyor. Ancak VR yardımıyla 3D araba çizimleri yapmak ise, bu süreyi ciddi oranlarda kısaltıyor.

Çizimlerin sonucunu daha hızlı bir şekilde görebilme

Zamandan en az %500 oranında kâr sağlama

Çok daha canlı çizimlerle, kalitenin arttırılmasına destek olma

Bunlar gibi faktörler, şu an için sanal gerçeklik yardımıyla araba tasarlamanın en büyük avantajları olarak görülebilir.

Bilindiği üzere 3D tasarımlar yaparken; 360 derecelik bir görünüm sağlamak mümkün. Böylece aracın en alt kısmındaki kıvrımlardan, iç motorlarına kadar tamamını dizayn etmek daha da kolaylaşıyor. Bu, ekstradan kontrol ve maliyetten kurtulma olarak görülebilir.

Tüm bu çizimlerde henüz kesin bir başarıya ulaşıldığını söylemek, çok da mümkün değil. Daha çok, testlerin devam ettiğini ve böyle bir şeyin mümkün olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığını söyleyebiliriz.