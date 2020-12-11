Ford'un en yeni ticari araçları Transit Limited ve Transit Frigo Van, Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikle yeni Transit Frigo Van, oldukça iddialı ve "sektörde ilk" olarak lanse edilen özellikler ile geliyor.

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından biri olan Ford, halihazırda Trend ve Deluxe versiyonlarıyla satışta olan popüler ticari araç modeli Ford Transit'in ek donanımlara ve özelliklere sahip versiyonu “Limited” ile soğuk zincir taşımacılığına özel olarak geliştirilen “Frigo Van” versiyonlarını Türkiye’de satışa sundu.

Yapılan açıklamalara göre yeni Ford Transit Limited, Deluxe versiyondakilere ek olarak gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16 inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü ön silecek gibi özellikler sunuyor. Ayrıca iç mekanda da Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzu gibi özelliklere ek krom tasarım detayları bulunuyor.

Yeni Ford Transit Frigo Van, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile geliyor

Yeni Ford Transit Frigo Van ise 11 metreküp ve 12,4 metreküp baz araç üzerine geliştirilen orta ve yüksek tavan seçenekleri ile geliyor. Başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için özel olarak geliştirilen Transit Frigo Van, "+5" santigrat derece soğutma sınıfında, ATP belgesi ile kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşıması noktasında hizmet verebiliyor.

Bizzat Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil soğutma sistemi, “sektörde bir ilk” ve benzersiz olarak lanse ediliyor. Aktarılan bilgilere göre soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor. Bu sayede, motora ekstra yük binmiyor ve motorun daha uzun ömürlü olması sağlanıyor. Ayrıca araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmadığından aracın orijinalliği korunuyor ve ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor.

Ford Otosan’dan yapılan açıklamalara göre yeni Transit Frigo Van, Türkiye’de anahtar teslim 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile satışa sunuluyor. Yeni Ford Transit Minibüs "Limited", 339 bin 800 TL'den; Transit Van "Limited", 251 bin 800 TL’den ve Transit "Frigo Van" da 252 bin 900 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda satışa sunulmuş durumda.