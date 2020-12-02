Ford Otosan, elektrik motorlu E-Transit'ler için "Batarya Montaj Tesisi" kuracağını açıkladı. 2022 yılında çalışmaya başlayacak tesis, Türkiye ve diğer ülkelerde piyasaya sürülecek E-Transit modelinin en kritik parçasının, yani bataryasının montajı için çalışacak.

Türkiye'deki köklü otomobil fabrikalarından olan Ford Otosan, yeni bir yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, Kocaeli'nde bulunan fabrikaya yeni bir yatırım yaparak, fabrika içine "Batarya Montaj Tesisi" kuracak. Bu tesis, Türkiye ve diğer ülkeler için üretilecek olan tamamen elektrik motorlu hafif ticari modeli E-Transit'in bataryalarının montajını yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalar, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'den geldi. Ford'un E-Transit üretimini üstlendiklerini söyleyen Haydar Yenigün, yapılacak yatırımla sadece batarya montajının yapılmayacağını, bataryaların donanım ve yazılım testlerini de yürüteceklerini ifade ediyor. Yenigün'e göre Kocaeli'ne yapılacak yatırım, sadece Ford Otosan için değil Türkiye için de çok önemli.

Tesis, 2022 yılında faaliyetlerine başlayacak

Yenigün tarafından yapılan açıklamalara göre 2022 yılı, Ford Otosan için önemli olacak. Hem yerli hem de tam elektrik motorlu E-Transit'lerin 2022 yılında piyasaya sürüleceğini ifade eden Haydar Yenigün, bu araçların hem Türkiye hem de diğer ülkelerde kullanılacağını ifade ediyor. Üretilecek E-Transit ile ilgili de ufak detaylar veren Yenigün, bu araçların 67 kWh 400 Volt lityum pillerle çalışıp, 350 kilometre menzil sunacağını ifade etti.

Elektrik motorlu araçların her yıl biraz daha popüler hale geldiğini ifade eden Yenigün, tedarik sanayiinin de bu konuya önem vermesi gerektiğini söyledi. Hafif ticari araçlarda yüzde 71,8, ağır ticari araçlardaysa yüzde 79,4'e ulaşan yerlilik oranına sahip olduklarını belirten Yenigün, elektrik motorlu hafif ticari araçlarda bu oranın çok daha düşük olacağını, tedarik sanayiinin bu konuya ağırlık vermesi durumunda bu oranın artmasının şüphesiz olduğunu ifade etti.