Ford, Türkiye’de Üretilen İlk Hibrit Otomobili Tanıttı

Ford Otosan'ın Türkiye'de ürettiği ilk hibrit otomobil olan Transit Custom PHEV, Ankara'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında tanıtıldı. Teknik özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran araç, 100 kilometrede sadece 2.7 litre benzin tüketiyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ford, çok uzun bir süredir Türkiye'de de üretim yapıyor. Üstelik şirket, Türkiye'de ürettiği araçlarını hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında tüketicilerle buluşturuyor. Şimdiyse Ford, Türkiye'de ürettiği ilk hibrit aracı tanıttı. Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi kapsamında tanıtılan Transit Custom PHEV, Ankara yollarında test edilecek.

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de üretilen ilk hibrit model olan Transit Custom PHEV'den iki adet Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verildiği ifade edildi. Böylece araç hem belediye ekipleri tarafından da test edilmiş hem de belediyelerde hibrit motorlu araçların kullanılması teşvik edilmiş olacak.

Karşınızda Ford Transit Custom PHEV

60 gr/km CO2 emisyon ile neredeyse sıfır emisyon değerine sahip olan Ford Transit Custom PHEV, 1.0 EcoBoost benzinli motora sahip. Bu motor, sadece menzil uzatmak için kullanılıyor. Bu motor aktif olduğunda aracın toplam menzili, 500 kilometrenin üzerine çıkmış oluyor. 13.6 kWh kapasiteye sahip bataryası bulunan Transit Custom PHEV, 240 volt elektrik şebekesinde 4.3 saat, tip 2 AC araç şarjı ile de 2.7 saatte şarj olabiliyor.

Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen Transit Custom PHEV, 100 kilometrede sadece 2.7 litre benzin harcıyor. Bu düşük benzin tüketimine rağmen performanstan ödün vermeyen araç, 1.130 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Sahip olduğu pek çok özellik ile dikkat çekmeyi başaran araç, yavaşlarken ve fren yaptığı sırada ortaya çıkan kinetik enerjiyi de elektriğe çeviriyor ve bu enerjiyi yeniden kullanabiliyor.