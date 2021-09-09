Ford Europe YouTube kanalında, daha önce kamuflajlı olarak kameralara yakalanan Ford Ranger'ın doğada her türlü şartta performans sergilediği bir teaser'ı paylaşıldı. Aracın tasarımı dâhil olmak üzere teknik detayları hakkında henüz resmî bilgiler mevcut değil.

Ford, yeni Ranger modeline yönelik sessizliğini nihayet bozdu. Amerikalı otomobil devi, yeni Ranger'ın çetin koşulların üstesinden geldiği görüntülere yer veren teaser videosunu Ford Europe YouTube kanalında yayınladı.

Video tam bir tanıtım videosu olmak yerine bir 'teaser' olduğu için araca dair kısa görüntülere yer verilmesine rağmen, zor şartlardaki gücünü kanıtlamış ve bir klasik hâline gelmiş Ranger'ın yeni nesli de videoda oldukça etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

Yeni Ranger, kamuflajını videoda da koruyor:

Daha önce kamuflajlı hâliyle kameralara yakalanan Ford Ranger, gizliliğini videoda da korumaya devam ediyor. Tasarım anlamında pek bir fikir edinemediğimiz videoda aracın yalnızca performansına dikkat çekiliyor.

Ford, Ranger'ın her şart altında sorunsuz çalıştığını kanıtlamak adına videoda aracın sırasıyla çamurlu, kumlu, taşlı ve karlı arazilerde çekilmiş görüntülerine yer vermekte.

İnsanın doğadaki yerini unutmayanlar için tam bir 'İsviçre çakısı' denebilecek Ford Ranger'ın güç departmanındaki söylentilerine değinecek olursak aracın 3.0 litrelik 6 silindirli motoruyla 400 beygir gücü ve 5643 Nm güç ürettiği bilgileri mevcut.

Aracın kameralara yansıyan test versiyonlarından birinin hibrit olduğuna dair söylentileri de eklemekte fayda var. Söylentilere göre araçta 2.3 litrelik dört silindirli fosil yakıtlı bir motorun yanı sıra bir de elektrikli motor bulunuyor ve bu unsurlar 362 beygir gücüne ve 680Nm torka ulaşabiliyor.