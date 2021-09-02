Ford Almanya, uzun süredir destekçileri olduğu LGBTi üyelerini desteklemek için Ranger Raptor aracının 'Very Gay Raptor' adında makyajlı bir versiyonunu tanıttı. Şirketin bu hamlesi, mavi renkli Raptor'a gelen 'aşırı gey' şeklinde bir yoruma dayanmakta.

Dünya çapında birçok firma, özellikle son yıllarda LGBTi üyelerini destekleyici ürünler, reklamlar veya tavırlar sergilemekte. Bunun son örneği, ABD merkezli otomotiv devi Ford'da görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Ford Almanya, Ranger Raptor modelinin mavi renkli özel bir versiyonunu tanıtmış ve bir Twitter kullanıcısı, bu tasarıma "çok gey (very gay)" şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Şirket bunun üzerine işi biraz daha kızıştırarak "Very Gay Raptor" modelini ortaya koydu.

Ford, ayrımcılığa karşı duruşunu sağlamlaştırdı

Yeni tasarımını ve hikayesini dijital bir kampanyayla duyuran marka, ayrımcı söylemlere karşı duruşlarını yaptığı açıklamada çok net bir şekilde ortaya koydu.

Very Gay Raptor, Ford'un ayrımcılığa karşı sergilediği ilk tavır değil. Marka, Pride'ın Köln versiyonu olan Christopher Street Day’in uzun süredir demirbaşlarından biri olarak bilinmekte. Ford, 1998'de katıldıkları ilk yürüyüşte bir KA'yı gökkuşağı renklerine bürümüştü.

60 saatlik süren makyaj çalışmasıyla ortaya çıkan Very Gay Raptor, bu yıl gerçekleştirilen geçit töreninde de resmî Ford aracı olarak kullanıldı.