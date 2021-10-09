8-9-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak Türkiye GP'sinin başlamasına saatler kala Formula 1 takımları İstanbul için özel olarak hazırladıkları afişleri bir bir paylaşmaya başladı. Takımların hazırladıkları afişler, tüm hayranlar tarafından beğeni topladı.

Motor sporları denildiği zaman akla ilk gelen isim olan Formula 1'in Türkiye ayağının başlamasına saatler kaldı. Takvime bir eklenip bir çıkartılan ancak en nihayetinde 8-9-10 Ekim tarihleri arasında kavuşacağımız Formula 1 Türkiye GP, cuma günü serbest antreman ile birlikte başlıyor.

Kısa bir süre sonra kıyasıya bir mücadele göreceğimiz yarışın başlamasından hemen önce F1 takımları, tıpkı daha önceden de yaptıkları gibi Türkiye GP'sine özel İstanbul afişlerini paylaşmaya başladı. Dilerseniz birbirinden hoş afişlere daha yakından bakalım.

Scuderia Ferrari

Ferrari'nin bugüne kadar İstanbul için özel olarak hazırladığı afişlerin heps birbirinden güzel detaylara sahip. Pilotlar koltuğunda Carlos Sainz ve Charles Leclerc'i gördüğümüz Ferrari, 2021 Türkiye GP'sine özel afişinde Galata Köprüsü'nne çıkan yokuşta kendi aracına ve coşkulu seyircilere yer vermiş.

Mercedes-AMG Petronas F1

Mercedes takımının tıpkı önceki yıllarda da olduğu gibi çok farklı bir afiş tasarlamadığını belirtelim. F1 takımı, geçtiğimiz sene kırmızı beyazın hakim olduğu animasyon tarzında bir çizimi paylaşmıştı. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın birlikte yarıştığı takım, bu yıl da yine aynı izleri taşıyan ancak bu sefer Kapadokya'nın meşhur uçan balonlarına yer verdiği bir afiş paylaşmış.

Scuderia AlphaTauiri

2021 sezonunda pilotlar koltuğunda Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'yı izlediğimiz Scuderia AlphaTauiri, İstanbul için özel olarak hazırladığı posterinde hem Türkiye'den hem de Japonya'dan izler taşıyor. Hattat sanatına bağlı kalaran hazırlanan afişte aynı zamanda AlphaTauri F1 araçlarının gücünü aldığı Honda motorlarına veda niteliğinde "teşekkürler" ifadesi bulunuyor.

McLaren

Geçtiğimiz yıl Sultanahmet'te yer alan Kapalı Çarşı'ya ithafen bir afiş hazırlayan McLaren, bu yıl çıtayı biraz daha yükseltmiş ve bu yıl hem Ortaköy Camii, hem Boğaziçi Köprüsü hem de takımın pilotları Daniel Riccardo ve Lando Norris'e klas bir şekilde yer vermeyi başarmış.

Alpine

Bu yıl yayınlanan afişler arasında en dikkat çeken ve en hoş izleri taşıyan afişin Alpine takımına ait olduğunu söyleyebiliriz. Pilotlar koltuğunda Fernando Alonso ve Estaban Ocon'un yer aldığı Alpine'ın 2021 Türkiye GP'sine özel yayınladığı afiş Intercity Istanbul Park'ı Cyberpunk evreninden fırlamış gibi göstermiş.

Alfa Romeo

İsviçre merkezli F1 takımı Alfa Romeo'nun 2021 Türkiye GP için paylaştığı afişin Mercedes takımıyla son derece benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kimi Raikkonen ve Antonio Giovanazzi'nin birlikte yarıştığı Alfa Romoe'nun yayınladığı afişte çizgi roman tadında Boğaziçi Köprüsü yer alıyor.