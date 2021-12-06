Formula 1’de şampiyonluk heyecanı bu yıl uzun bir aradan sonra ilk kez son yarışa taşındı. Sondan ikinci yarış olan Suudi Arabistan Cidde Cadde Pisti’nde yarışın kazananı Mercedes’ten Lewis Hamilton oldu.

Formula 1’de hafta boyunca yaşanan tüm gelişmeleri sıralama turları haberinde sizlere aktarmıştık. İki kez kırmızı bayrağın sallandığı, üç kez start yapılan, birçok kez sanal güvenlik ve gerçek güvenlik aracı kararının alındığı Suudi Arabistan Cidde Cadde Pisti yarışı Lewis Hamilton’ın zaferi ile sona erdi.

Formula 1’de sezonun şampiyonu 12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek olan yarış ile belli olacak. Lewis Hamilton ile Max Verstappen ikilisinden yarışı önde tamamlayan isim, sezonun şampiyonu olacak.

Yarışın grid sırası ve pilotların lastik tercihleri

Yarışa ilk sırada Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton başlarken; onu takım arkadaşı Valtteri Bottas ile şampiyonluk yolundaki rakibi Max Verstappen takip etti. Dördüncü sırada Charles Leclerc ve beşinci sırada ise takımlar şampiyonasında alacağı her puanın altın değerinde olduğu bu yarışta Red Bull’dan Sergio Perez var.

Yarış başında McLaren pilotu Lando Norris dışında hiçbir pilot yumuşak hamur lastik tercih etmedi. Ricciardo, Sainz ve Vettel sert hamur lastiği tercih ederken; diğer tüm pilotlar ise orta hamuru tercih etti.

Start anı: Her şey dün gibi kaldığı yerden devam ediyor

Kalkış anında beklenen tablo Verstappen’in Hamilton’dan hava koridoru alarak avantaj elde etmesi üzerineydi fakat ilk düzlüğün çok kısa olması sebebiyle bu beklenti gerçekleşmedi.

Kalkış anında ilk beş sırada hiçbir değişiklik olmazken; Perez ufak bir blokaj yaşadı ve Leclerc’i geçme şansını kaybetti. Yine kalkış anında Stroll ile Russell ve Ocon ile Tsunoda arasında bir temas yaşandı. Hakemler, bu olayların not edildiğini açıkladılar.

Tur 4 -9: Hakemler Stroll ile Russell ve Ocon ile Tsunoda arasındaki olayları incelemeye gerek yok şeklinde açıkladılar.

Tur 10: Mick Schumacher kaza yaptı, güvenlik aracı kararı alındı

Bu turda Haas pilotu Mick Schumacher bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Schumacher’in hafta içince Leclerc ile aynı yerde kaza yapması ise dikkat çekti. Güvenlik aracı piste girerken; Hamilton, Bottas ve Perez pite girdi; Verstappen ise pite girmeden yarışa devam etti.

Tur 11: Güvenlik aracını fırsat bilen ve bu fırsatı kullanmak isteyen pilotların pitleri sonucunda sıralama Verstappen, Hamilton ve Bottas şeklinde oluşurken; Perez ise 8. sıraya yerleşti. Red Bull, Perez’i pite alıp Verstappen’i pite almayarak; Mercedes ise her iki pilotu da pite alarak zar attı.

Verstappen, bu turda takım telsizinden güvenlik aracının daha hızlı gitmesi gerektiğini iletti.

Tur 14: Yeni yıla girmeden büyük ikramiye Red Bull’a isabet etti

Pistin temizleme işlemlerinin tamamlanabilmesi için kırmızı bayrak (red flag) kararı alındı. Bu karara göre araçlar pit yolunda bekliyor olacak ve kırmızı bayrak kararı sonlandırılana kadar pilotlar lastik değişimini sıra kaybetmeksizin yapabilecek. Bu durumdan Max Verstappen ve Red Bull en kârlı çıkan isimler oldu.

Özellikle Hamilton ve Mercedes, hakemlerin bu kararını takım telsizinden uzun süre eleştirdiler.

Tur 15: Yarışta ikinci kez start yapıldı ve tekrar kırmızı bayrak

Yaklaşık 20 dakika süren bir aranın ardından yarış yeniden durarak start şeklinde devam etti.

Start anında ortalık bir kez daha karıştı. İlk düzlükte Hamilton, Verstappen’i geçerken; Verstappen dışardan gelerek Hamilton’a karşılık verdi. Hamilton’ın momentum kaybetmesiyle Ocon da Hamilton’ı geçti. Fakat orta sıralarda yaşanan olaylar sebebiyle tekrardan kırmızı bayrak kararı geldi.

Kırmızı bayrak kararına sebep olan olaylar; Mazepin’in yüksek hızla arkadan Russell’a çarpması ve Leclerc’in Perez’e teması oldu.

Kırmızı bayrak kararı sonrasında şampiyona direktörü Masi, Red Bull yönetimine; “Verstappen üçüncü sıraya geçmeli, Hamilton’a karşı avantaj sağladığını düşünüyoruz, eğer kabul etmiyorsanız komiserler kuruluna iletebilirim” şeklinde bir teklifte bulundu. Red Bull bu teklifi kabul etti. Yarış tekrar başladığında sıralama Ocon, Hamilton, Verstappen, Ricciardo ve Bottas şeklinde olurken; Red Bull’un diğer pilotu Perez ise yarış dışı kaldı.

Tur 17: Arabistan’da üçüncü kez start verildi

Üçüncü start anında Ocon ile Hamilton arasında ufak bir temas yaşanırken; Verstappen hem Hamilton hem de Ocon’u geçerek liderliğe yükseldi. Daha sonra Ocon, Hamilton’a da yerini kaybetti ve üçüncü sıraya düştü. Sıralama bu turun sonunda Verstappen, Hamilton, Ocon, Ricciardo ve Bottas şeklinde oluşurken; Perez, Russell, Mazepin ve Schumacher ise yarış dışı kalıp starta katılamayan isimler oldu.

Tur 20: Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 1,2 saniye. İlk beş sıra Verstappen, Hamilton, Ocon, Ricciardo ve Bottas şeklinde devam ediyor.

Tur 23: AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında temas yaşadı ve bariyerlere çarpmak zorunda kaldı. Çarpışmanın ardından pistteki parçaların toplanabilmesi adına sanal güvenlik aracı (VSC) kararı geldi. VSC, 26. turda sona ererken; Tsunoda ön kanat değişikliği ile yarışa devam etti.

Tur 30: Yarıştan çok, güvenlik araçlarını gördük

İlk beşteki sıralama Verstappen, Hamilton, Ocon, Ricciardo ve Bottas şeklinde devam ederken; bu turdan 3 tur önce Räikkönen ile Vettel arasında yaşanan temastan dolayı 2 kez aralıklarla VSC kararı verildi. Ayrıca Tsunoda 5 saniye zaman cezası aldı.

Tur 37: Hamilton, Verstappen’e arkadan vurdu

36. turda bir kez daha VSC kararı verilmişti. 37. turda Hamilton, düzlükte Verstappen’e atak yaparak geçti fakat hemen bir sonraki virajda Verstappen dışardan gelerek Hamilton’ı geçti. Atak esnasında ufak bir temas yaşandı. Dışardan yapılan bu atak sonrası Red Bull, Verstappen’e “yerini Hamilton’a geri ver” emrini iletti. Verstappen, yerini Hamilton’a vereceği zaman arkadan gelen Hamilton, Verstappen’e çarptı ve Hamilton’ın ön kanadı ufak çaplı hasar aldı. Her iki olay da inceleme altına alındı.

Tur 40: İnceleme sonucu henüz açıklanmadı. Verstappen ilk sırada yarışa devam ediyor. FIA, Masi, Red Bull ve Mercedes arasında yoğun telsiz trafiği yaşanıyor.

Tur 42: Hamilton düzlükte Verstappen’i geçti fakat Verstappen bir kez daha karşılık verdi. Bu karşılıklı atağın ardından inceleme sona erdi ve Verstappen 5 saniye zaman cezası aldı.

Tur 44: Hamilton, Verstappen’in önüne geçti. Artık lider Lewis Hamilton. Yeni sıralama Hamilton, Verstappen, Ocon, Bottas ve Ricciardo şeklinde oluştu.

Son tur: Zafer Lewis Hamilton'ın

Suudi Arabistan Cidde Cadde Pisti’ndeki ilk yarışı kazanan isim Lewis Hamilton olurken; Max Verstappen yarışı ikinci sırada tamamladı. Mercedes’in diğer pilotu Valtteri Bottas ise finish çizgisinde Esteban Ocon’u geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Suudi Arabistan yarışının ardından Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın puanları eşitlenmiş oldu. Formula 1’de sezonun şampiyonu gelecek hafta Abu Dabi’de gerçekleştirilecek olan son yarışta belli olacak. Abu Dabi’de gerçekleştirilecek olan yarışta, Verstapppen ile Hamilton’dan yarışı önde tamamlayan isim şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.