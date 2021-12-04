Suudi Arabistan'da İlk Sıra Dramatik bir Sonla Hamilton'nın

Formula 1’de şampiyonluk heyecanı tam gaz devam ediyor. Şampiyonun da belli olabileceği takvimin sondan ikinci yarışı olan Suudi Arabistan’ın ev sahipliğini yaptığı Cidde Cadde Pisti’nde pole pozisyonunu Mercedes’den Lewis Hamilton aldı.

Formula 1’de sezonun sona ermesine 2 yarış kala, yarın TSİ 20.30'da yapılacak olan yarışın sıralama turu etabı bugün sona erdi. Özellikle Q3’de Verstappen’in yaşadığı dramatik son ile Lewis Hamilton ilk çizgiyi elde ederken, bir yandan da yarınki yarış için büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Formula 1’de pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 8 puan farkla Lewis Hamilton’ın önünde liderliğini sürdürürken (351.5 / 343.5); takımlar şampiyonasında ise Mercedes’in Red Bull’a karşı 5 puanlık bir avantajı var (546.5 / 541.5). Gelin şimdi hep beraber hafta boyunca F1’de yaşanan gelişmeleri ve sıralama turlarını gözden geçirelim.

Formula 1 ilk kez Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan Cidde Cadde Pisti

Suudi Arabistan, Cidde Cadde Pisti ile bu yıl ilk kez F1’e ev sahipliği yapıyor. Oldukça uzun ve hızlı bir pist olarak öne çıkan Cidde’de 3 DRS bölgesi bulunuyor.

Yeni bir pist olan Cidde Cadde Pisti etrafında henüz birçok inşa çalışması devam ediyor. Bu da F1 dünyasında pistin hazır olmaması ya da güvenlik konularında bazı soru işaretlerine sebep olmuştu. F1 Yarış Direktörü Michael Masi, yaptığı açıklamada “pistin tamamen güvenli ve yarışa hazır olduğunu” ifade etti.

Nico Rosberg’in favorisi Hamilton

F1 Eski Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, yaptığı açıklamada şampiyonluk yarışında eski takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen’e göre daha favori ve avantajlı gördüğünü söyledi.

Red Bull’dan motor değişikliği iddialarına cevap

Suudi Arabistan’da Red Bull’un Max Verstappen için motor değişikliği yapacağı gündeme gelmişti. Red Bull bu iddiaları en azından sıralama turu boyunca yalan haber olarak değerlendirdiğini açıkladı. Sıralama turlarında olası bir başarısızlık durumunda ise Verstappen’in yeni bir motora geçiş yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

F1 Dünyası için acı kayıp: Frank Williams hayatını kaybetti

Williams F1 takımının kurucusu Frank Williams, hafta içi hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmeden ötürü hem F1 yönetimi hem de Williams, Suudi Arabistan’da anma etkinlikleri düzenleyeceğini açıkladı. Ayrıca Williams aracına özel bir "Frank Williams" etiketi de yapıştırıldı.

Suudi Arabistan’a özel güvenlik aracı

Suudi Arabistan'a özel tıbbi araç

Bu hafta yarışa eşlik edecek olan güvenlik aracı ve tıbbi araç Aston Martin marka olacak fakat yeşil rengi Aston Martin’in yeşili değil; biraz daha açık olan ve Suudi Arabistan bayrağından aşina olduğumuz yeşil tonunda olacak.

1. Antrenman sonuçları: Hamilton çok rahat bir şekilde zirvede

Cuma günü gerçekleştirilen Cidde Cadde Pisti 1. Antrenman Seansı’nı Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Verstappen ve Bottas ile ilk üç sıra tamamlanırken; Red Bull’un diğer pilotu Sergio Perez ise hayal kırıklığı yaşatarak 11. oldu.

2. Antrenman sonuçları: Leclerc’in kazası korkuttu

Pilotlar bu seansta genel olarak trafikten şikayet ettiler. Nikita Mazepin bu seansta spin atarken, Charles Leclerc ise ciddi bir kaza yaptı. Leclerc kazayı hasarsız atlatsa da aracı büyük zarar gördü. Seansı ilk seansta olduğu gibi Hamilton ilk sırada tamamlarken, takım arkadaşı Bottas ikinci oldu. Verstappen bu kez 4. sıraya düşerken, Perez ise 9. sırada kendine yer bulabildi.

Ferrari, Leclerc’in aracının bu ağır kazada motor ve şasi bakımından hasar almadığını açıklarken; FIA, pilotların şikayetleri üzerine olası kazaları önlemek için 23. ve 25. virajlarda pilotların yavaşlamasını yasakladığını açıkladı.

3. Antrenman sonuçları: Hamilton ucuz kurtuldu

Bu seansta ilk üç sıra Verstappen, Hamilton ve Perez şeklinde oluşurken; Bottas kendisine 6. sırada yer buldu.

Lewis Hamilton, antrenman seansında Nikita Mazepin’i engellediği için kınama cezası ve 25.000 Dolar para cezası alırken; ayrıca bu seansın ardından Bottas’ın güç ünitesi de değiştirildi.

Sıralama Turları 1. Seans (Q1): Bottas ateşleme problemi yaşadı, Vettel için büyük kayıp

Sergio Perez, Q1’i ilk sırada tamamlarken; Bottas ve Ricciardo ilk üç sıradaki diğer pilotlar oldu. Max Verstappen 5. sırayı alırken Lewis Hamilton 9. sırayı aldı. Bu turda Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin elenirken; seansın bitmesine saniyeler kala birinci sektörde Bottas’ın yaşadığı ateşleme problemi sebebiyle bir anda yoğun bir trafik yaşandı. Bottas, çok yavaş bir şekilde pit yoluna girerken, garaja kadar devam edemedi ve mekanikerler aracı iterek garaja götürmek zorunda kaldı. Bottas eğer ateşleme sorunu yaşamasaydı iyi bir derece ile gelen Verstappen yüksek ihtimalle ilk çizgiye yerleşecekti. Ayrıca Vettel de elenmeyebilirdi.

Sıralama Turları 2. Seans (Q2): Hamilton zirvede, Ricciardo ve Alonso hayal kırıklığı

Bu bölümde Sainz ufak çaplı bir kaza yapsa da hasar almadan yoluna devam edebildi. Hamilton, Perez, Verstappen ve Bottas ilk dört sırayı oluştururken; Ricciardo, Räikkönen, Alonso, Russell ve Sainz bu turda elenen isimler oldu. Özellikle Ricciardo, Alonso ve Sainz’ın elenmesi sürpriz yaşatrken, Bay Cumartesi de F1 hayranlarını üzdü.

Sıralama Turları 3. Seans (Q3): Verstappen için büyük talihsizlik

Üçüncü seans çok büyük heyecana sahne oldu. Pole pozisyonunu Lewis Hamilton alırken; onu Bottas, Verstappen, Leclerc ve Perez takip etti. Fakat seansa damga vuran olay, son saniyelerde Hamilton’dan çeyrek saniye daha iyi bir derece ile gelen Verstappen’in 3. sektörde önden kayma yaşayarak arka süspansiyonun bariyerlere temas etmesi ile kırılması ve turunu tamamlayamaması oldu.

Formula 1’de yarış heyecanı pazar günü TSİ 20.30’da devam edecek.