Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya GP tamamlandı. Güzel bir mücadeleye sahne olan yarışı, Ferrari'nin 24 yaşındaki pilotu Charles Leclerc kazandı.

Dünyanın en büyük ve en sevilen motor sporlarının başında gelen Formula 1’in 2022 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarihi bir rekabetle biten sezonun ardından bu sezonki yarışlar da kıran kırana mücadeleye sahne oluyordu. Geçtiğimiz hafta sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan GP’yi Max Verstappen’in kazanmasının ardından bu haftaki Avustralya GP de hayranlar tarafından heyecanla bekleniyordu.

Melbourne kentindeki Albert Park’ta düzenlenen sezonun üçüncü mücadelesi, bugün tamamlandı. Aradaki saat farkı sebebiyle TSİ 08.00’da başlayan yarış, geçtiğimiz dakikalarda bitti ve her zamanki gibi yine büyük bir heyecana sahne oldu.

Kazanan Charles Leclerc oldu

Öncelikle dün gerçekleştirilen sıralama turlarından kısaca bahsedelim. Sıralama turları sonucunda pole pozisyonu Ferrari’nin pilotu Charles Leclerc’in olmuştu. İkinci sırada ise geçtiğimiz haftanın kazanı Red Bull’dan Max Verstappen, üçüncü sırada ise yine Red Bull’dan Sergio perez vardı. Ayrıca Leclerc’in pole pozisyonunu elde etmesinin Ferrari için 15 yıl sonra Avustralya’da bir ilk olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Sezonun üçüncü mücadelesi olan ve bugün düzenlenen yarış, 5,2 kilometrelik pistte gerçekleştirildi. Güzel bir mücadeleye sahne olan Avustralya GP’de kazanan, pole pozisyonunda başlayan ve liderliğini koruyan 24 yaşındaki Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise ikinci başladığı yarışın 39.turunda aracının arızalanması nedeniyle yarışa veda etti.

En hızlı tur zamanının da sahibi olarak damalı bayrağı ilk sırada gören ve sezonun ikinci, kariyerinin dördüncü birinciliğine ulaşan Leclerc’i, Red Bull sürücüsü Sergio Perez takip etti. Üçüncü sırada ise Mercedes pilotu George Russel yer aldı. 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ise Russel’ın arkasında yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Leclerc, bu birinciliğiyle pilotlar klasmanındaki puanını 71’e çıkarmayı başardı. Leclerc’i, 37 puanla George Russel ve 33 puanla Carlos Sainz takip ediyor. Takımlar klasmanında ise Ferrari 104 puanla birinci , Mercedes 65 puanla ikinci, Red Bull 55 puanla üçüncü sırada bulunuyor.