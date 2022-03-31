Formula 1, Artık Las Vegas'ta da Yarışacak: İşte Detaylar

Formula 1, bugün paylaştığı duyurusunda takvime eklenen yepyeni pisti açıkladı. Formula 1 yarışları, artık ABD'nin en ünlü kentlerinden Las Vegas'ın dünyaca ünlü caddelerinde de düzenlenecek!

Dünya genelinde son yıllarda kaybettiği popülerliğini hızla geri kazanan Formula 1, yarış takvimini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Miami Grand Prix’ini takvime ekleyen ve bu yıl ilk kez Miami’de yarışacak olan Formula 1, bugünse heyecanlandırıcı bir duyuru yaptı. Formula 1, artık Las Vegas caddelerinde de yarışacak.

Formula 1, dün akşam paylaştığı açıklamada Las Vegas Grand Prix’inin yarış takvimine eklendiğini duyurdu. Yapılan anlaşmayla birlikte Las Vegas GP, Amerika Birleşik Devletleri topraklarında bir sezonda gerçekleştirilecek yarış sayısını üçe çıkardı. İlk Las Vegas Grand Prix’i, 2023 sezonunda düzenlenecek.

Las Vegas Grand Prix'inin düzenleneceği pistin özellikleri:

Gecenin gündüz olduğu Las Vegas’ta yarış, daha da heyecanlandıran bir şekilde standart bir pistte değil, sokaklarda gerçekleşecek. Las Vegas’ın en uğrak ve ünlü caddeleri, Formula 1 araçlarının birbiriyle kapıştığı yer olacak. Araçların ünlü otellerin ve casinoların yanından geçeceği pist, toplam 14 viraja ve 6,12 kilometre uzunluğa sahip olacak.

Pist, üç düzlüğe, yüksek hızda tamamlanan viraj zincirine ve bir adet şikana yer verecek. Pistte gerçekleştirilecek olan yarış, toplamda 50 turdan oluşacak. Şu anda yapılan anlaşmayla 3 sezon boyunca takvimde olacak olan Las Vegas GP gece düzenlenecek cumartesi geceleri gerçekleştirilecek.