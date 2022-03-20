2022'nin merakla beklenen Bahreyn GP'si bugün gerçekleşti. Sıralama turlarındaki başarısıyla birçok yarış severin favori ismi haline gelen Leclerc birinciliği kaptırmadı.

Bugün düzenlenen Formula 1 Bahreyn Grand Prix’i izleyenlerin nefesini kesecek mücadelelere sahne oldu. Geçtiğimiz gün sizinle sıralama turlarında geçen mücadeleyi paylaşmış ve Verstappen ile Leclerc arasındaki mücadeleyi aktarmıştık.

Pilotların tüm hünerlerini sergilediği yarış yine sıralama turlarında mücadele dolu geçti. Şimdi gelin hep birlikte Formula 1’in 2022 yılında düzenlenen ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’i nasıl geçti ve kazanan kim oldu birlikte bakalım.

Leclerc bu defa Verstappen'i saf dışı bıraktı

Sıralama turlarında Leclerc ile kıyasıya bir mücadele sergileyen Verstappen pole pozisyonunu kaptırmasının ardından yarışta da Leclerc ile olan mücadelesini uzun bir süre sürdürdü. Bir süre devam eden mücadelenin ardından, Leclerc Verstappen’in kendisine yaklaşmasına engel olarak Sainz’ın ikinciliğe yerleşmesine olanak sağladı. Verstappen’in yaşadığı bu zor anlar sonrası Mercedes pilotu Hamilton üçüncülüğü almayı başardı.

Sıralama turlarında istediği sonucu elde edemeyen Hamilton, Verstappen’in yaşadığı bu zor anlardan fayda sağlayarak yarışı üçüncü olarak bitirirken, Sainz ikinci, Leclerc ise birinci oldu. Leclerc’in engeliyle karşılaşan Verstappen ise yarışı tamamlayamadı. Böylelikle Ferrari pilotları birinci ve ikinciliği alarak büyük bir başarıya imza atarken Mercedes ise üçüncü ve dördüncülüğe yerleşti. Redbull için ise Bahreyn Grand Prix'i tam bir hüsran oldu.

Formula 1 2022 Bahreyn GP'sinin sıralaması ise şöyle oldu;