Bu yıl Bahreyn'de düzenlenen F1 GP'i sıralama turlarına damgasını vuran isimler Leclerc ve Verstappen oldu. İkili üç bölümde de kıyasıya bir mücadele sergilerken pole pozisyonuna sahip olan Leclerc oldu.

Geçtiğimiz günlerde pistleri bırakacağı iddiasıyla gündeme gelen Lewis Hamilton, 2022 sezonunda da pistlerde yerini alacağını açıklamıştı. Hamilton’ın emekli olmayı düşünüp düşünmediğini bilemiyoruz ancak ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan pilotu ilerleyen günlerde daha çok yarışta göreceğimiz kesin.

Bugün de yine çok sayıda hayranı olan pilotlar 2022 Bahreyn Grand Prix’inin sıralama turlarında kıyasıya bir rekabet sergiledi. Son antreman turunu ilk sırada tamamlayan Red Bull pilotu Max Verstappen çok sayıda insanın da favori pilotu olmayı başarmış ve bugünkü sıralama turlarında da birinci olacağı ve pole pozisyonunda yarışa başlayacağı düşünülüyordu. Şimdi gelin 2022 Bahreyn Grand Prix’sinde neler yaşandı, birlikte bir bakalım.

İlk seansın kazanananı Leclerc oldu

İlk seansın açılışı Williams tarafından yapılırken, üçüncü antreman turunda direksiyonundaki sorun nedeniyle piste çıkamayan Tsunoda’nın bu sefer elinden geleni yaptığına şahit olduk. Hamilton ve Russell’ın piste bir süre çıkamamasının ardından ilk sıraya yerleşen Versptappen, birinciliği uzun süre elinde tutamadı. Birinci seansı ilk bitiren isim Leclerc olurken, ikinci isim Sainz ve üçüncü isim ise birçok kişinin favorisi olan Verstappen oldu. İlk seansın sıralaması ise şöyle;

Leclerc Sainz Verstappen Bottas Magnussen Ocon Gasly Norris Russell Hamilton Perez Alonso Schumacher Zhou Albon

Bu turda elenen isimler:

Tsunoda

Hulkenberg

Ricciardo

Stroll

Latifi

İkinci seans Verstappen birinciliği bırakmadı

Kıran kırana geçen bir ilk seansın ardından, piste ilk çıkan isim bu defa Albon oldu. Yine nefes kesen bir mücadeleyle bu defa ilk seanstaki başarısını uzun bir süre elinde tutan Verstappen 1:30.757’yle ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Leclerc ise 0.599 saniyelik farkla ikinci sırada yerini aldı. İkili aralarındaki bu mücadeleyle tüm F1 sevenleri heyecanlandırmayı başarıyor. Bir dönemin efsane F1 pilotu Schumacher ise bu seansta elenen isimlerden biri oldu. İkinci seanstaki son sıralama ise şöyle;

Verstappen Sainz Leclerc Perez Hamilton Russell Magnussen Alonso Gasly Bottas

İkinci seansta elenen isimler:

Ocon

Schumacher

Norris

Albon

Zhou

Üçüncü seansta pole pozisyonu Leclerc’in oldu

Leclerc ve Verstappen arasında bu turda da değişmeyen bir rekabet söz konusuydu. Yarışın başlarında bir süre birinciliğini koruyan Leclerc, ardından bu defa Sainz’e birinciliği kaptırdı. Kısa bir süre sonra tekrar birinciliğe yerleşen Leclerc, bu sıralamadaki ezeli rakibi Verstappen’in nefesini ensesinde hissetse de birinciliği kaptırmadı ve pole pozisyonunun sahibi olarak yarışa en ön sırada başlayacak isim oldu. Verstappen ise 0.123 saniye farkla ikinci oldu. Üçüncü seans sıralaması ise şu şekilde;