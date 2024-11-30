Fortnite, 14 Milyon Oyuncu ile Rekor Kırdı! İşte Nedeni

Fortnite'taki dünyaca ünlü dört ismi bir araya getiren konser, 14 milyon anlık oyuncu sayısı ile inanılmaz bir rekorun kırılmasını sağladı.

Popüler battle royale oyunu Fortnite, bu gece devasa bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü sanatçılar Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem ve Juice WRLD, oyunseverlere coşkulu bir gösteri sundu. Milyonlarca oyunsever Fortnite'a hücum ederek konseri canlı olarak takip etti.

Fortnite, eskisi kadar popüler olmasa da bu tarz etkinlikler devasa kitleleri oyuna çekmeyi başarıyor. 2020'deki Galactus etkinliği, 15,3 milyon anlık oyuncu sayısı ile bu alanda rekorun sahibiydi. Bugünkü etkinlik rekoru kırmayı başaramadı ancak orta boy bir Avrupa ülkesini dolduracak kadar insanı bir araya getirmeyi başardı.

Fortnite resmi hesabından yapılan paylaşıma göre dünyaca ünlü dört ismin konseri, aynı anda 14 milyon oyunseveri bir araya getirmeyi başardı. Ayrıca eş zamanlı olarak 3 milyon kişi canlı yayından konseri takip etti. Anlayamadığımız bir şekilde Fortnite resmi hesabı, bunun tüm zamanların en büyük Fortnite oyun içi etkinliği olduğunu ifade etti. Bu arada etkinliğin 1 Aralık sabaha karşı 4:00'te tekrar Fortnite oyuncularıyla buluşacağını belirtelim.