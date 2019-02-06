Fortnite'çıların Apex Legends'ı Hemen Denemesi İçin 5 Sebep

Dün oyuncularla buluşan ve daha ilk gününde milyonlarca oyuncunun akınına uğrayan Apex Legends'ın neden bu kadar iyi olduğuna değineceğiz.

PC'de oynaması ücretsiz battle royale arayışında olanlar için oldukça güzel günlere girmiş durumdayız. Titanfall'ın yapımcılarından gelen ve Titanfall 3'ün iptal edilmesine kadar uzanan süreçte ortaya çıkan Apex: Legends, adeta rüya gibi bir başlangıç yaptı. Daha ilk günü dolmadan 2.5 milyon tekil oyuncuya ulaşan yapım, battle royale dünyasına bomba gibi düştü.

Hal böyleyken insanlar oyunu deneyimlemeden önce bu yapımı farklı kılan nedir merak ediyor. Biz de birkaç maddede oyuna neden bir şans vermeniz gerektiğine değineceğiz.

1. Bebelere balon!

Yukarıda da görebileceğiniz gibi haritanın birçok yerinde bu tür devasa balonlar bulunuyor. Bu sayede haritada manevra kabiliyetiniz çok artıyor. Hem eğlenceli hem de çok kullanışlı bir yenilik. Buna benzer bir sistemi yakında diğer battle royale oyunlarda göreceğimize şüpheniz olmasın.

2. Karakterler

Oyunda değişkenliği sağlamak için zibilyon tane item koymak yerine, oldukça makul bir karar verilmiş ve karakterlerin oynanışı oldukça çeşitlendirilmiş. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve skilleri olması ise oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Aynı zamanda taktiksel bir oynanışa da sahip olmuş oluyor.

3. Öde ve Kazan Değil

Evet, bu konuda şimdilik oldukça sağlam bir başlangıç yapıldı. Battlefront 2'den ağzı yanan EA, yeni daldığı battle royale arenasında işleri riske atmayacaktır. Bu anlamda gelecekte de kozmetik dışında oyunun parayla başarı elde edilebilecek bir yapısı olmayacağını düşünüyoruz.

4. Nezih Oyun Ortamı

EA Games, Apex ile şu ana dek yaratılmış en sorunsuz, hack ve küfüre hiçbir müsamaha gösterilmeyen sunuculara sahip olduklarını iddia ediyor. Ayrıca iletişim açısından enfes bir ping sistemi mevcut. Gördüğünüz herhangi bir şey hakkında arkadaşlarınızı anında pingleyip haberdar edebiliyorsunuz.

5. Grafikler, Oynanış ve Sesler

Titanfall'ın tecrübeli ellerinden çıkan oyun, oldukça steril grafiklere sahip. Ekranda gördüğünüz her şey hoşunuza gidecek. Bununla birlikte optimizasyon da oldukça başarılı. Oyun, zamanın bir miktar gerisindeki PC'lerde bile taş gibi çalışıyor.

Eğer siz de Fortnite ve diğer battle royale yapımlardan sıkıldıysanız, oyunu denemek için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.