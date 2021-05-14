Ninja, Fortnite Kodlarından Ayda 5 Milyon Dolar Kazanmış

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan Fortnite’da bir yayıncının kazandığı para dudak uçuklattı. Twitch'in en büyük Fortnite yayıncısı Ninja, dünkü yayınında Fortnite İçerik Üreticisi Kodları ile bir ayda 5 milyon dolar kazandığını iddia etti.

Bildiğiniz üzere artık birçok oyunda Creator Code (İçerik üreticisi kodu) sistemi yer alıyor ve Fortnite da bu oyunlardan biri. Dünyanın en büyük Fortnite yayıncısı Ninja ise içerik üreticilerini desteklemeye yarayan bu kodlar sayesinde tek bir ayda 5 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Ninja, uzun yıllardır yayın yapıyor olsa da popülerliğini esasında Fortnite oyununa borçlu. Şimdilerde eski popülerliğinden biraz kaybetmiş olsa da yayınları hâlâ anlık onbinlerce kişi tarafından izleniyor. Bu da ünlü yayıncının servetini katlamasına yardımcı oluyor. Hatta serveti öylesine büyümüş ki bir keresinde “eğer isterse şu anda bir banka alıp kendini eleştirenlere haciz gönderebilecek kadar zengin olduğunu" belirtmişti.

Her 10.000 V-Bucks için 5 dolar kazanç

Ninja kendisini destekleyen oyuncular sayesinde her 10.000 V-Bucks satışında 5 dolar kazanıyor. Yayıncının şimdilerde bu kodlardan ne kadar kazandığı bilinmese de dünkü yayında, Fortnite'ın zirvesinde olduğu dönemlerde bu kodlar sayesinde tek bir ayda 5 milyon dolar kazandığını iddia etti.

5 milyon dolar dudak uçuklatıcı bir para olsa da muhtemelen bu Ninja'nın tek gelir kapısı da değil. Geçtiğimiz senelerde Twitch'ten Mixer'a transfer olarak on milyonlarca doları cebe indiren yayıncı, ayrıca birçok markayla da sponsorluk anlaşması yapıyor. Bunun dışında Twitch bağışları ve gelen aboneler de yayıncının bir başka gelir kaynağı.

2018'de Ninja, ayda yaklaşık 500.000 dolar kazandığını söylemişti. 2020'deki bir rapor ise Ninja'nın 2019'da yaklaşık 17 milyon dolar kazandığını gösterdi. Mixer'a transferinin en az 20 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor. Bu açıdan bakacak olursak en iyi dönemlerinde Ninja'nın Fortnite İçerik Üreticisi Kodları sayesinde tek bir ayda 5 milyon dolar kazanmış olması çok da uçuk bir iddia gibi görünmüyor.