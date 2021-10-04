Forza Horizon 4 İçin Asfaltı Ağlatan 9 Taktik

Bazılarımızın ekran kartı yetmedi oyunu sadece izlemekle yetindi, bazılarımız ise oyundan çıkamadık. Oynasak da oynayamasak da Forza Horizon 4 herkesi heyecanlandırmayı başardı. Gelin şimdi oynayabilen arkadaşlarımızın işini biraz kolaylaştıracak taktiklerimize birlikte göz atalım...

Hiç Birleşik Krallık'ta bulundunuz mu? Bir açık dünya yarış oyunu olan Forza Horizon 4 sayesinde birçoğumuz Birleşik Krallık'a gitmiş kadar olduk doğrusu. Türkçe dil desteği ile daha çıkmadan gönlümüzü fetheden Forza Horizon 4'e biraz daha yakından bakalım. Giriş ekranında bile farklı bir oyun deneyimi yaşayacağınızı hissettiren bu oyunda, dört mevsimi tam anlamıyla yaşıyorsunuz. Tabii mevsim geçişlerinde lastik değiştirmeyi unutmamak lazım. Yollarda alkollü bir sürücü gibi görünmemek için çevrim içi modda lastikleri kontrol etmekte fayda var.

Tabii oyunda bu kadar etkinlik ve görev varken hepsine birden yetişmek zor. Hızınız saatte 400 km olsa bile! Bizler de yetişmenize kolaylık sağlayabilecek birkaç tüyomuzla birlikte geldik.

Forza Horizon 4 için 9 taktik

Unutulmuş Araçlar

Forzathon

Araç Yükseltmeleri

Müzayede Evi

Beceri Puanı

Zorluk Bonusu

Panolar

Ev Sahibi Olmak

Farklı Sınıflardaki Araçlar

Unutulmuş Araçlar

Birçoğumuz oyuna ilk başladığımızda bu araçların olduğu alanda deli danalar gibi dolanmışızdır. “Dolaşmak istemiyorum, ben gideyim arabamı alayım" diyenler için oyunun bir DLC paketi de mevcut, ancak DLC paketiyle birlikte oyundan alacağınız keyfin düşeceğini söylüyor oyun sizlere. Bunun yerine oyunun bizlere sunduğu bir imkanı kullanabilirsiniz: Unutulmuş araç alanında bir yere aracınızı sakince park edip, drone modunu açmak gibi. Drone moduyla alanda ufak bir tur attıktan sonra kolaylıkla garajı bulabilirsiniz. Aracınıza döndüğünüzde artık haritanızda garajın yerini görebilir ve doğruca oraya sürebilirsiniz. Bu garajlardan ne çıkacağı ise hiç belli olmaz; belki de bir anda milyoner olabilirsiniz.

Forzathon

Forzathon mağazasında alışveriş yapmak oldukça keyifli. Peki puanlarını kasmak da öyle mi? Bu puanları iki şekilde kazanabilirsiniz. Haftalık görevleri tamamlayabilir veya Forzathon mücadelelerine katılabilirsiniz. Bu mücadelelerde çevrimiçi olarak oynayan oyuncularla bir ekip olup sınırlı bir zamanda hedeflerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ödüle giden yolda biraz da takım halinde eğlenmek mi? Parti bittiğinde ise güzel bir arabaya veya daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Araç Yükseltmeleri

O çok sevdiğiniz arabayı aldınız ve bir sorununuz var. Aracınızı yükseltmek istediniz ama debriyajın ne işe yaradığını bile bilmiyorsunuz. Bir sürü ne işe yaradığını bilmediğiniz araç parçasından rastgele seçim yapmanıza gerek yok. Otomatik yükseltme seçeneğini kullanarak ihtiyacınız olan yükseltmeyi doğruca oradan seçebilirsiniz. Yükseltmelerin popülerliklerine göre de hangisinin oyuncular tarafından daha fazla kullanıldığını görebilir ve seçimlerinizi daha kolay yapabilirsiniz. Yani debriyajın ne işe yaradığını bilmeden de oynayabilirsiniz; yine de bilseniz iyi olur tabii.

Müzayede Evi

Oyun güzel gidiyor, şimdiden bir sürü araç kazandınız. Unutulmuş araçları topladınız. Fakat bir sürü kullanmadığınız aracınız oldu. Müzayede evine gidip kullanmadığınız araçlarınızı açık arttırmada satabilir ya da aradığınız aracı mağazada bulamadıysanız müzayede evinden satın alabilirsiniz. Tabii istediğiniz nadir bulunan bir araç ise birazcık kesenin ağzını açmanız ve küçük bir mücadeleye hazır olmanız gerekebilir.

Beceri Puanı

Oyunda herhangi bir araç ile hızınızı deneyerek, drift yaparak, yol kenarındaki çalıları ve barikatları kırarak bile beceri puanı toplamanız mümkün. Tabii çok büyük ağaçları kırmaya çalışıp bütün beceri puanlarınızı sıfırlamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Her 100.000 yetenek puanı 1 beceri puanı getirir ve bu puanları istediğiniz aracınızda kullanabilirsiniz. Aracınızdaki becerileri açmak size yeni ödüller kazandıracaktır fakat her aracın farklı yeteneklere sahip olduğunu ve kullandığınız puanları başka bir araçta kullanamadığınızı da söylemekte fayfa var.

Zorluk Bonusu

Daha çok zengin olmalıyım, yarışlarda üç beş kuruş kazanıyorum mu diyorsunuz? Zafere giden yolda birazcık çile çekmeyi göze almanız gerekebilir. Drivatar zorluğunuzu yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Drivatar zorluğu yükseldikçe yarışlardaki bonus kazancınız artacaktır, tabii kazanabildiğiniz sürece. Zorluğu çok fazla arttırırsanız rakipleriniz Dominic Toretto’ya dönüşmüş gibi hissedebilirsiniz. Kaybetmek tabii ki sorun değil ama oyun sürekli kaybetmenizden pek hoşlanmayıp "Acaba zorluğu biraz düşürsen mi?" diye sizi uyaracaktır. Aynı şekilde eğer yarışları çok kolay kazanıyorsanız da zorluğu yükseltmeniz için bir uyarı alabilirsiniz.

Panolar

Yarış yapmaktan sıkılıp etrafta turlarken yapılabilecek en kazançlı şey panoları toplamak olabilir. Nüfuz panolarını kırarak hem yeni etkinliklerin kilidini açabilir hem de kariyerinizi ilerletebilir, ayrıca hızlı seyahat panolarını kırarak daha ucuza hızlı seyahat edebilirsiniz. Bazı panoları toplamak için akrobasi yapmanız gerekebilir ancak buna değecektir. Biraz indirimli seyahat etmeyi kim istemez ki?

Ev Sahibi Olmak

Evet, artık başınızı sokabileceğiniz, bahçesinde küçük modifiyeler yapabileceğiniz bir eviniz olsun istediniz. Kapı kapı gezip bütün evlere bakıp size sunduğu avantajlara bakmadan ev sahibi olmamanızda fayda var. Satın aldığınız ev size şans çarkı, yeni bir araç veya istediğiniz yere seyahat edebilme özelliği gibi avantajlar verebilir. Evlerin fiyatları ise 250.000 ile 15.000.000 arasında değişiyor, bu yüzden biraz tutumlu olmanız gerekebilir. Emlak piyasası bu durumdayken de bir kaleye kolay sahip olunmuyor.

Farklı Sınıflardaki Araçlar

Oyun içerisinde Sport Utility Heroes, Modern Rally ve Retro Supercars gibi birçok araç çeşidi var. Yarışa girmeden önce o yarışta kullanabileceğimiz araçlarınızı oyun size gösteriyor ve o araçlar arasından birisini seçmenizi istiyor fakat en sevdiğiniz aracınız o listede olmayabilir. Yani tüm yarışlara aynı arabayla girmeniz mümkün değil ve koleksiyonunuzu biraz genişletmeniz gerekiyor. Bunun için DLC paketlerinden de faydalanabilirsiniz. Farklı klasmanlarda araçlarınız da olduğuna göre şimdi birer dağ keçisi bile olabilirsiniz. Koleksiyonunuzu da geniştettiyseniz şimdi her yarışa girebilir ve hepsinde rakiplerinize toz yutturabilirsiniz.