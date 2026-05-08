Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Sony, 2026'nın ilk çeyreğine dair mali verilerini paylaştı. Bugüne kadar satılan toplam PS5 sayısı da belli oldu.

2020 yılında çıkan PlayStation 5, çıktığı günden beri dünya çapında milyonlarca satmayı başaran bir konsol olmuştu. Sony de her çeyrekte düzenli olarak dünyada ne kadar PS5 satıldığını açıklıyordu. Şimdi ise 2026’nın ilk çeyreğine ait veriler bizlerle buluştu.

Sony’nin ilk çeyrek kazançlarını açıkladığı mali toplantısında yapılan açıklamalara göre 2026’nın ilk üç aylık döneminde dünya çapında toplamda 1,5 milyon adet PS5 satışı gerçekleştirildi. Bu rakam etkileyici olsa da satışlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 1 milyonluk düşüş var.

Toplam satılan PS5 sayısı 93,7 milyona çıktı

Ocak-Mart arasını kapsayan ilk çeyrek satışlarının ardından şimdiye kadar satılan PS5 sayısı 93,7 milyona yükseldi. PS5’in Wii’nin arkasında tarihte en çok satılan 8. konsol olmaya devam ettiğini ekleyelim.

Dikkat çeken nokta satışların düşmesi. Üstelik bu düşüş, mart sonunda dünya çapında PS5’e gelen zammın da öncesinde yaşanmış. Zammın ardından satışlarda daha da fazla düşüş olabilir. Ancak Sony, kârlarının önümüzdeki dönemde çift haneli oranlarda artmasını beklediğini belirtmiş. Tabii ki burada sadece donanım değil, yazılım ve platform yatırımlarına da güveniyor.

PS5 satışları dışında oyunları da içeren yazılım satışları verileri de paylaşıldı. Buna göre PS4 ve PS5’te toplamda 74,6 milyon adet yazılım satışı gerçekleştirildi. Geçen yıla kıyasla 1,5 milyon civarında düşüş var. Satışların 5,8 milyonunun birinci parti oyunlardan oluştuğunu belirtelim. Ayrıca PlayStation Network kullanıcıs sayısı ise aylık 125 milyon seviyesine ulaşmış.