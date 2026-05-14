Bugün Vatan Bilgisayar'da GTA 6'nın kısa süreliğine ön sipariş için listelendiği iddia edildi. Peki bu sızıntı doğru olabilir mi?

GTA 6 tüm dünyadaki oyun severler tarafından merakla bekleniyor ve özellikle ülkemiz tarafında oyuna dair bir diğer merak konusu da fiyatının ne kadar olacağı yönünde. Son dönemde oyunların global fiyatlarının artmasının üzerine ülkemizdeki enflasyon ve döviz kurlarının artışı da eklenince oyunlara uygun fiyatlarla ulaşmak giderek zor bir hâl aldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

GTA 6 da belki de oyun sektöründe fiyatlandırma açısından yeni bir çağın başlangıcını simgeleyecek ve hem global hem Türkiye fiyatı bu nedenle çokça merak ediliyor. Daha önce GTA 6'nın olası Türkiye fiyatına dair tahminlerimizi aktarmıştık ve bugün de bu konuyla ilgili yeni bir gelişme gün yüzüne çıktı ama hemen heyecanlanmamak gerek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Vatan Bilgisayar, GTA 6 fiyatını sızdırdı mı?

Geçtiğimiz saatlerde birçok oyun sever, Best Buy tarafından GTA 6 ön sipariş maili aldığını paylaşmaya başladı. Bu da oyunun 3. fragmanını beklediğimiz bu günlerde hem fragmanın gelişi hem de ön siparişin açılışı adına oldukça büyük bir haber. Zaten gündüz yaptığımız haberde de bu durumu sizlere aktarmıştık.

Üzerinden birkaç saat geçmişken bir X kullanıcısı, Vatan Bilgisayar'ın GTA 6'nın ön sipariş sayfasını açtığını ve çok geçmeden kapattığını iddia etti. Keza aldığı ekran görüntüsünde oyunun Türkiye fiyatının 6.799 TL (149 dolar) olduğu görülebiliyor. Odaklanmamız gereken asıl konu da bu. Bu fiyat doğru olabilir mi?

Placeholder olabilir mi?

Ülkemizde Vatan Bilgisayar başta olmak üzere pek çok oyun/teknoloji mağazası Google'da önden yer tutmak adına bu ve benzeri durumlarla karşımıza çıkabiliyorlar.

Bu sebeple doğru olması muhtemel gibi görünse de ele almamız gereken başka noktalar da var.

İlandaki görsel yapay zekâ ile üretilmiş

Örneğin paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda kapak görselinin tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel olduğunu görebiliyoruz.

Bu da Vatan Bilgisayar'ın yapmasını beklemediğimiz bir hareket. Tabii görsel sonradan değiştirilebilir mi? Evet. Yine de şüpheyle yaklaşmak için yeterli bir sebep.

Ürün kodu ve Türkçe kullanımı

Vatan Bilgisayar'da satışta olan oyunların her biri kendilerine özgü birer ürün koduna sahipler. Bu ürün kodlarına mevcut satışta olan PS oyunlarından göz atabilirsiniz.

X'te yapılan paylaşımdaki görselde ise hâlihazırda satışta olan Resident Evil Requiem'in ürün kodu bulunuyor. Bu da görselin sahte olduğunun bir diğer göstergesi. Keza Vatan Bilgisayar gibi büyük firmaların "itibariyle" gibi hatalı Türkçe kullanımı yapmaları pek de olası değil.

Her sızıntıya güvenmemek gerek

Bir diğer husus ise özellikle de GTA 6 gibi dünya çapında viral bir konu söz konusu ise pek çok X hesabından asılsız sızıntılarla karşılaşabiliyoruz.

Bu sızıntının doğru olup olmadığına Vatan Bilgisayar'dan cevap gelmedikçe emin olmak güç fakat bu tarz planlarda ilanın yayında kaldığı süre kimi zaman saniyeler kimi zaman dakikalardan ibaret oluyor. Bunu doğruca yakalamak gerçekten zor. Özetle şimdilik bu tarz sızıntılara itibar göstermek yerine birkaç gün daha beklemenizi tavsiye ediyoruz, eğer sızıntılar doğruysa birkaç gün içerisinde yeni fragman bizleri karşılıyor olacaktır.