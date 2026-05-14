[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Sunderfolk ve The Telltale Batman Shadows oldu. Bu iki oyunu, 21 Mayıs tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sunderfolk nasıl bir oyun?

Ortak stratejinin her hamleyi belirlediği bu taktiksel RPG'de oyun gecelerinin keyfini yeniden keşfedin. Çevrimiçi çok oyunculu modda fare ve klavye kullanarak dört oyuncuya kadar Sunderlands'ta macera yaşayın ya da telefonlarınızı kumanda olarak kullanarak koltukta birlikte oynayın.

The Telltale Batman Shadows nasıl bir oyun?

Gölgelere dalın ve Telltale'in Batman'inin sapkın dünyasını, Kara Şövalye'nin ve Gotham Şehri'nin çatlak kişiliğini, uğursuz, yeni bir yolla hayata geçirecek şekilde deneyimleyin.

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.