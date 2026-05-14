GTA 6'nın ön siparişlerinin çok yakında başlayacağına dair iddialar ortaya atıldı. İşte o tarih.

Kasım ayında piyasaya sürülecek GTA 6, şüphesiz oyun tarihinin en çok beklenen yapımlarından biri konumunda. Şimdiye kadar fragmanlar ve bazı bilgiler görsek de bayağı uzun bir süredir oyunla ilgili pek yeni bir resmî gelişme yaşanmıyordu. Ancak son gelen bilgiler, çok yakında yeni şeyler görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Sızıntı, birçok farklı sosyal medya kullanıcısından ve YouTuber’dan geliyor. Öyle ki ABD’nin en büyük perakende zincirlerinden olan Best Buy tarafından gönderilen bir e-postanın GTA 6’nın ön sipariş tarihini ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Ayrıca fragmanın da çok yakında gelebileceğine dair söylentiler iyice artmış durumda.

Ön sipariş 18 Mayıs’ta başlayabilir, 21 Mayıs’a kadar fragman gelebilir

Best Buy’ın ortaklık programıyla ilgili ayrıntıları içerdiği belirtilen e-postada GTA 6 ile ilgili e-postada oyunun kampanyasının yakında başlayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda da “Ön Sipariş” ifadelerine yer verilmiş. Eğer iddialar gerçekten doğruysa GTA 6’nın ön siparişleri 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başlayabilir ve resmî fiyatı belli olabilir.

İddiayı güçlü yapan şey, sadece bir kişiden değil, birçok farklı sosyal medya hesabından gelmesi. Bu da oyunseverleri şimdiden çok heyecanlandırmaya başlamış durumda. Ayrıca Rockstar’ın yakında GTA 6 ile ilgili bir şeyler yapacağına dair başka işaretler de görmüştük. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, son röportajlarında şirketin pazarlama çalışmalarını hızlandırmak üzere olduğunu ima etmişti. Bu da ihtimali güçlendiriyor.

Öte yandan Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two, 21 Mayıs günü kazançlarına dair bir toplantı düzenleyecek. Bazı iddialar da bu tarihe kadar Rockstar’ın GTA 6’nın** 3. fragmanını paylaşabileceğini** öne sürüyor. Doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.