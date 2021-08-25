Forza Horizon 5'ten İki Yeni Oynanış Videosu

Forza Horizon 5'in geliştiricisi Playground Games, yaklaşmakta olan oyun için iki yeni oynanış videosu hazırladı. Hazırlanan videolardan bir tanesi 8 dakika uzunluğunda ve doğrudan oynanışa odaklanırken, ikinci video ise Mercedes-AMG One vurgusuna sahip.

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalışılan yeni yarış oyunu Forza Horizon 5 için iki yeni tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan videolar, oyunun hem yüksek grafiklere sahip araçlarını hem de oynanışını gösteriyor. Paylaşılan görüntüler, tıpkı Hızlı ve Öfkeli serilerindeki gibi maceradan maceraya atlanacağını gözler önüne seriyor.

Forza Horizon 5 Meksika'da geçecek ve ülkenin farklı doğa özelliklerini oyunculara gösterecek. Oyunla ilgili paylaşılan ilk tanıtım videosu da tam olarak bu detayları sunuyor. 8 dakikadan oluşan ve doğrudan oynanışa odaklanan video, oyunun geliştiricisi olan Playground Games'in Forza Horizon 5 için gerçekten de detaylı bir çalışma yaptığını gözler önüne seriyor.

Forza Horizon 5'in 8 dakikalık oynanış videosu

Forza Horizon 5'in kreatif direktörü Mike Brown, yaklaşmakta olan oyunla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Forza Horizon 4'ten çok şey öğrendiklerini ve bu öğrendiklerini yeni oyunlarında kullandıklarından bahseden Brown, önemli bir de detay verdi. Mike Brown'a göre Forza Horizon 4'ün sonu ile Forza Horizon 5'in başlangıcı birbirine bağlandı ve oyuncular, bu sayede Forza Horizon 5'e geçiş yaparken hikayesel anlamda da bir bütünlükle karşılaşacaklar.

Meksika haritasının genel yapısıyla ilgili de konuşan Mike Brown, ülkenin coğrafi koşullarının harika olduğunu ancak bunun oyunu geliştirirken zorluk çıkarttığını söyledi. Yine de bu zorlukların üstesinden geldiklerini belirten yönetici, oyunun farklı doğa koşullarını seven oyuncular için birebir olduğunu ve oyuncuların Forza Horizon 5'te yapacak sayısız şey bulacaklarının altını çizdi.

İçeriğimizin başında, Forza Horizon 5 için iki tanıtım videosunun yayınlandığından bahsetmiştik. İkinci video, 4K çözünürlük ile YouTube'a yüklendi ve en azından bazı oyuncuların ağızlarının suyunu akıtıyor. Videonun içeriğinde ise yarış tutkunlarının Forza Horizon 5'te deneyimleyebilecekleri araçlar yer alıyor. 41 saniyelik bu videoda oyundaki tüm araçlar yer almıyor olsa da Mercedes-AMG One'a yapılan vurgu, herkesi memnun edecek gibi görünüyor.