Foxconn, Çalışanların İşe Gelmemelerini Söyledi

Apple’ın en büyük iPhone üreticisi olarak gözüken Foxconn, Shenshen’deki çalışanlarının işe gelmemelerini söyledi. Şirket, ayrıca yüz maskeleri üretmeye başladı.

Apple’ın iPhone cihazlarını üreten Çinli üretici Foxconn, Corona virüsüne karşı önlem alma kararı aldı. Şirket, virüs tehlikesi bulunan Shenzhen kentindeki çalışanlara “işe gelmeyin” dedi.

Bloomberg’ün yayınladığı rapora göre Foxconn’un Shenzhen’deki çalışanları 10 Şubat’a kadar yeni bir uyarı yapılmadıkça işe dönmeyecekler. Şirket, ayrıca altında yer alan bir üretim tesisini yüz maskeleri üretmek için revize etti. Burada üretilen maskeler ise Foxconn’da iPhone üretiminde çalışan yüzbinlerce çalışana dağıtılacak.

Amaç Çalışanların Sağlığını Korumak

Foxconn, henüz ciddi risk altında olmayan şehirlerde iPhone üretimine ara vermeden devam ediyor. Şirketin kendi bünyesinde ürettiği yüz maskeleri ise tehlikeli bölgelerde çalışanlara dağıtılacak. Foxconn, yaptığı açıklamada “Herkesin sağlığını korumak ve hükümetin güvenlik için aldığı önlemleri yerine getirmek adına çalışanlarımıza Shenzhen’e geri dönmemeleri şeklinde talimat verdik” dedi.

Şirket, ayrıca “Sizi durumdan haberdar edeceğiz. Bu süreçte herkesin iş haklarını ve çıkarlarını koruyacağız” açıklamasını yaptı. Yüzbinlerce çalışana sahip şirket, Corona virüsü salgınına karşı korunmak için ay sonuna kadar iki milyon maske üretmeyi hedefliyor.

iPhone’un üretim sürecini aksatması beklenen bu gelişme, daha büyük bir sorunun ortaya çıkmaması için alınmış doğru bir karar olarak gözüküyor. Foxconn, Shenzhen’de 10 Şubat’tan itibaren üretime geri dönmeyi hedefliyor. Tüm önlemleri almak isteyen firma, eyalet dışından dönen çalışanların da 14 gün boyunca tecrit altında kalmasını sağlayacak.

Wuhan kentinde başlayan ve şu ana kadar 638 kişinin ölümüyle sonuçlanan Corona virüsü, daha uzun süreler boyunca gündemde kalacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük sanayi ülkesi olan Çin’de bu durumdan ekonomik anlamda da çok ciddi şekilde etkilenecek gibi görünüyor. Şu anda bile milyonlarca insan Çin’den bir şey almakta çekingen davranıyorlar.