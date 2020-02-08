Corona Virüsünü Duyuran Doktor İçin Soruşturma Başlatıldı

Corona virüsünü tüm dünyaya duyuran ve geçtiğimiz gün aynı virüsten hayatını kaybeden doktor Li Venliang için soruşturma başlatıldı. Li, haberi ilk verdiğinde yalan haber vermek suçundan soruşturmaya çekilmişti.

12 Aralık’ta Corona virüsünü fark edip tüm dünyaya duyuran Çinli doktor Li Wenliang, geçtiğimiz gün virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Çin’de halk tarafından hükümete karşı büyük bir tepkinin oluşmasına neden olan bu gelişme, yetkilileri harekete geçirdi. Li’nin Corona virüsünü duyurmasının ardından polisler doktoru sorgulamış ve bir “yalancı” gibi göstermişti.

Halkın bu tepkisinin ardından Çin hükümeti bir açıklama yaptı. Li’ye yapılan bu muamelenin araştırılması için bir ekip kurulduğunu belirten hükümet yetkilileri, soruşturma sonucunda hatalı kişilere cezai yaptırım uygulayacak.

Li’ye Ne Olmuştu?

Çinli doktor Li, şu anda tüm dünyanın ana gündem maddesi olan Corona virüsüne rastladığını kişisel bloğu üzerinden duyurmuştu. Diğer doktorlarla da iletişim kurduğunu belirten Li, sosyal medya üzerinden de virüs hakkında uyarılarda bulunmuştu. Bu olayın üzerine Çin polisi, aralarında Li’nin de olduğu 8 kişi hakkında “yalan haber yaymak” suçundan soruşturma başlatmıştı. Ayrıca yalan iddialarda bulunmakla suçladıkları bir belgeyi de doktora imzalatmışlardı.

Can Kaybı 638’e Çıktı

Ülkelerin Corona virüsüne karşı büyük çaplı önlemler aldıklarını görüyor olsak da can kayıplarının önüne geçilemiyor. Son yayınlanan bilgilere göre şu anda 31.530 kişiye bulaşan Corona virüsü, 638 kişinin ölmesine neden oldu. Bilinenlere göre henüz ülkemizde bulunmayan virüs, Çin’in radikal kararlar alması sayesinde yayılma hızının yavaşlamasını sağlıyor. Çin, milyonlarca insanın yaşadığı Hubei eyaletini karantina altına alarak, virüsün hem ülkelerinde hem de dünya genelinde yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Doktorların yaptığı açıklamaya göre enfeksiyonlar henüz zirveye ulaşmadı. Kendini sürekli geliştiren ölümcül virüse karşı üretilecek bir aşı için tüm dünya seferber olmuş durumda.