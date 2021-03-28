Tayvan merkezli elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı Foxconn, elektrikli otomobil sektörünü kökten değiştirecek yeni bir adım attı. Şirket, farklı üreticilerin kendi elektrikli otomobillerini kendi fabrikalarını kurmalarına gerek kalmadan üretebilmelerini sağlayacak yeni bir sistem inşa edecek.

Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olan Foxconn, geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil sektörüne de dahil olacağını açıkladı ve sektörde büyük bir değişime sebep olacak 'MIH Open Platform Alliance' isimli girişimini duyurdu. Bu platformun temel amacı, Foxconn'un fabrikalarında dileyen tüm otomobil üreticilerinin kendi elektrikli otomobillerini üretmelerini sağlamak olarak açıklandı.

Girişime dahil olan üyeler, fabrika kurma gibi dev bir maliyete gerek kalmadan Foxconn'un fabrikalarında elektrikli otomobillerini rahatlıkla üretebilecek, bu sayede de elektrikli otomobil üretiminin önündeki engellerden biri kalkacak ve üretim artmış olacak. Elektrikli otomobil üretim sürecinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını Foxconn gerçekleştirirken otomobil şirketleri ise araçların özelleştirilmesine yönelik tasarım gibi detayların dahil olduğu yüzde 20'lik kısım ile ilgilenecek.

Amazon Web Services ve Microsoft gibi pek çok şirket girişime katılıyor:

Foxconn'un üstlendiği girişime dünyanın pek çok ülkesinden dev şirketler katılım sağlayacak. Şu ana kadar açıklanan şirketler arasında Amazon Web Services, Microsoft, Foxconn'un yatırım yaptığı bir şirket olan Japon Nidec, Murata Manufacturing, NTT ve Çinli pil üreticisi CATL gibi pek çok şirket bulunuyor.

Foxconn, faaliyete geçebilmek için biri Kuzey Amerika'da biri Çin'de olmak üzere iki fabrika kurmayı planlıyor. Üretimin başlaması için planlanan tarih şu an için 2023 olarak gösterilirken şirket, 2027 yılında küresel elektrikli otomobil piyasasının yüzde 10'unu ele geçirmiş olmayı istiyor.

Elektrikli otomobil sektörünün 'Google'ı olmayı' hedefliyor:

Foxconn'un bu girişim ile amacı, elektrikli otomobil pazarında akıllı telefon piyasasının Google'ı gibi olmak. Google, Android işletim sistemi ile kendi telefonlarını üreten üreticilere işletim sistemi sağlayarak pazarda kendine sarsılmaz bir yer edinmiş durumda. Foxconn da bu mantıkla hareket ederek elektrikli otomobil piyasasının sarsılmaz üyelerinden biri olmak istiyor.

Ayrıca Apple, Xiaomi, Huawei gibi şirketlerin elektrikli otomobil üretme planlarını arka arkaya açıkladıkları bir dönemde böyle bir adımın arkasındaki motivasyonu görmek de zor değil. Keza tüm bu şirketler şu an kendilerine üretim yapacak ortaklar arıyorlar ve gelecekte de bu tür manzaralar ile sık sık karşılaşılacak gibi görünüyor. Foxconn da bu noktada elektrikli otomobil ile piyasaya girmek isteyen şirketler için mantıklı bir üretim ortağı olmayı hedefliyor.