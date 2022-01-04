Fransa'da Koronavirüsün Yeni Bir Mutasyonu Tespit Edildi

Koronavirüsün yeni bir mutasyona daha uğradığı tespit edildi. İlk vaka, Fransa'nın güneyinde tespit edildi. Hastanın aşılı olduğu ve yalnızca hafif solunum sıkıntısı yaşadığı ifade edilirken uzmanlar, veri yetersizliği nedeniyle bir şey söylemek için erken olduğunu ifade ediyorlar.

2019 yılından beri hayatımızın içerisinde olan koronavirüs salgınıyla mücadelemiz bir türlü bitmiyor. Hastalığı kısmen de olsa önleyecek aşılar bulunmuş olmasına rağmen yayılmanın durdurulamıyor olması, salgının özellikle de aşısızların hayatlarına mal olmasına neden oluyor. Üstelik bir süre önce ortaya çıkan omicron isimli yeni varyant da işleri daha da çıkmaza soktu. Zira bulaş hızının yüksek olması, pek çok ülkede kısıtlamaları gündeme getirmeye başladı.

Dünya daha omicron varyantının etkisinden kurtulamamışken, korkutan bir gelişme daha yaşandı. Seyahat için Kamerun'a gidip sonrasında Fransa'ya geri dönen bir kişiye yapılan testler sonucunda, koronavirüsün daha önce görülmemiş bir mutasyonuna rastlanıldığı açıklandı. Fransız uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre yeni mutasyon, Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesindeki B.1.640 kodlu (VUM) mutasyona benzerlik gösteriyor ve bu virüs, orijinal koronavirüsün 46 noktada mutasyona uğramış bir versiyonu...

Yeni mutasyonla ilgili net bir şey söylenemiyor

Uzmanlar, ilk vakanın tespitinden sonra Fransa'nın güney bölgelerinde bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırmalar sonucunda, 11 kişide daha aynı mutasyonlu virüsün bulunduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar şu an için yeterli miktarda veriye sahip olmadıklarını, bu yüzden mutasyon ile ilgili herhangi bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade ediyorlar. Ancak yeni mutasyon, an itibarıyla takibe alınmış durumda.

Fransa'da tespit edilen ilk vaka ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunuldu. Hastanın aşılı olduğu ve teşhisten önce hafif solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurduğu ifade edildi. Yeni mutasyonun aşıdan kaynaklı mı hafif semptom gösterdiği yoksa zayıf mı olduğu şu an için bilinmiyor.